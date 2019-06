Insalata di riso con tonno e piselli

cosacucino.myblog

(Di lunedì 10 giugno 2019)diconIngredienti 180 g disuperfino 80 g disott’olio 80 g di prosciutto cotto in una sola fetta 100 g di Emmental 60 g di olive verdi snocciolate 150 g disurgelati 2 uova sode 1 pomodoro sodo 1 peperone arrostito 4 cetriolini agrodolci aceto di vino bianco olio extravergine di oliva sale e pepe Preparazione 1) Cuoci il. Porta a bollore abbondante acqua nella pentola e aggiungi il sale. Immergi ile cuoci per 15-18 minuti circa o per il tempo indicato sulla confezione, mescolando di tanto in tanto. Scola ilal dente, passalo sotto un getto d’acqua, fallo sgocciolare bene nello scolapasta per 10 minuti circa, mescolandolo di tanto in tanto con un cucchiaio di legno per non farlo attaccare. Quindi stendilo su un telo ad asciugare. 2) Pulisci le verdure. Porta a bollore abbondante acqua bollente nella ...

