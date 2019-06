Gemitaiz e MadMan parlano di un disco insieme | ' Non si chiamerà Kepler 2'

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Venerdì scorsosono entrati di diritto nella storia della musica italiana con il brano 'Veleno 7'. Il pezzo infatti – settimo capitolo di una fortunata saga di featuring tra i due artisti, iniziata nei primi anni delle loro, entrambe fortunatissime, carriere nel mondo della musica – ha totalizzato oltre 1.800.000 ascolti in streaming in sole 24 ore, realizzando così il nuovo record italiano, superando di gran lunga il risultato del record precedente (1.500.000 stream in 24 ore), fatto registrare da Mahmood con il brano 'Soldi'. Ciliegina sulla torta l'ingresso di 'Veleno 7' al 31esimo posto della classifica mondiale di Spotify, anche in questo caso si tratta di record italiano....

