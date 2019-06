Fascista è chi fascista fa

Dritto e Rovescio - Cecchi Paone : 'Sei Fascista' - litiga con tutti e viene cacciato (VIDEO) : Le elezioni europee si avvicinano. Sale la tensione all'interno dei partiti smaniosi di conoscere presto quali siano i dati del consenso in seno all'elettorato. Ma il clima che si respira negli studi televisivi non è da meno, considerato che l'ultima trasmissione di Dritto e Rovescio è stata teatro di momenti in cui non è stato facile riportare tutti alla calma. Protagonista della vicenda è stato il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi ...

Dritto e Rovescio - Cecchi Paone : «Santanchè è Fascista». Del Debbio sbotta : «E allora tu sei pirla» – Video : Dritto e Rovescio, Del Debbio e Cecchi Paone Nella bagarre, Daniela Santanchè si è presa della “fascista“, Alessandro Checchi Paone del “pirla“. A ciascuno il suo. Ieri sera a Dritto e Rovescio, su Rete4, sono volati stracci tra la parlamentare e il giornalista, che si è scagliato pretestuosamente contro l’interlocutrice, facendo indispettire anche il conduttore Paolo Del Debbio. Quest’ultimo, infastidito, ha ...

Forza Nuova a Bologna - signora antiFascista a Polizia : 'Con chi state?' - scagliata a terra : A Bologna, in piazza Galvani, si è tenuto lunedì scorso un comizio di Forza Nuova. Un corteo di collettivi di sinistra ha cercato di sfondare il cordone di agenti, ma a quel punto è stato caricato dalle forze dell'ordine. Fa discutere in particolare il caso di una signora antifascista che chiedeva a gran voce ai poliziotti da quale parte stessero, e che è stata scaraventata poi a terra dalla carica dei poliziotti. Prima identificata, alla fine è ...

Francesco Polacchi - l'editore del libro-intervista a Matteo Salvini : "Non è un Fascista ma un furbo" : A uccidere il Salone del Libro di Torino alla fine non è stato Tempo di Libri, il festival dell' editoria che Milano ha allestito per due anni e l' organizzazione sabauda ha combattuto in ogni modo, fino a provocarne la soppressione. Il salotto della cultura letteraria si è inferto da solo il colpo

Salone del libro - Sallusti vs Chiamparino : “Fascismo è escludere Altaforte”. “Lei a me non dà del Fascista. Chiaro?” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, sull’esposto della sindaca di Torino, Chiara Appendino, e dello stesso governatore in merito alle dichiarazioni di Francesco Polacchi, coordinatore regionale di Casapound ed editore di Altaforte, casa editrice che ha pubblicato il libro-intervista della giornalista de Il Giornale, Chiara ...

Chiamparino : 'Inquieta che Salvini scelga editore neoFascista' : «Riteniamo che ci possano essere gli estremi che prefigurano le violazioni di divieto di ricostituzione del partito fascista e chiediamo alla magistratura di pronunciarsi - così Sergio Chiamparino ...

Salone libro Torino - Salvini : “Escluso Altaforte? E’ censura”. Di Maio : “Polacchi provoca. Costituzione è antiFascista” : Il Salone del libro di Torino diventa nuovo terreno di scontro per il governo. Dopo l’esclusione dell’editore Francesco Polacchi, coordinatore di Casapound in Lombardia e responsabile di Altaforte edizioni che ha pubblicato l’ultimo libro intervista a Matteo Salvini, il ministro dell’Interno è intervenuto in sua difesa: “Siamo alla censura dei libri in base alle idee, non ha mai portato fortuna in passato il rogo ...

Bari - chiuse indagini sui 28 di Casapound che aggredirono gli anti-Salvini : accuse di riorganizzazione del partito Fascista : Si sono chiuse con l’accusa di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista le indagini della Procura di Bari sui 28 militanti di Casapound che, a settembre, aggredirono nel capoluogo pugliese quattro manifestanti che tornavano da un corteo antifascista organizzato dopo la visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nella serata del 21 settembre, le vittime stavano tornando a casa dalla manifestazione ...

Al Salò di Torino gara a chi è più Fascista : Alessandro Gnocchi I n Italia siamo fermi alle dispute su fascismo e antifascismo. Non è il ritratto di una nazione ma il suo epitaffio. Offrire la disgustosa parodia delle tragedie del Novecento è il nostro massimo contributo alla cultura mondiale. I nostri genitori e i nostri nonni hanno pagato a carissimo prezzo le divisioni ideologiche. Essere antifascisti sotto il Duce comportava rischi. Essere antifascisti oggi non ne comporta ...

Fornero : 'Salvini chieda scusa - da lui atto squadrista di stampo Fascista' : Nella puntata di questo martedì 7 maggio della nota trasmissione radiofonica "Un Giorno da pecora" di Radio Uno, condotta da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro, è intervenuta fra gli ospiti la ex ministra del Lavoro e della Previdenza sociale Elsa Fornero. Nel corso del suo intervento si è registrata una consueta manifestazione di dissenso nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, a conferma del fatto che i rapporti tra i due ...

