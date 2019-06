E3 2019 | Shenmue 3 protagonista di un nuovo video gameplay inedito

Shenmue III sarà giocabile dalla stampa specializzata durante l'E3 2019 : Shenmue III è senza dubbio uno dei giochi più attesi di quest'estate, tuttavia al momento si sa poco di questo progetto, specialmente a livello di gameplay. Sembra però che le cose stiano per cambiare, in quanto Shenmue III sarà giocabile durante l'E3 2019.Come riporta Gamepur, le cose non sono così semplici, Deep Silver ha infatti al momento confermato che solo la stampa specializzata avrà modo di provare una demo del gioco, senza menzionare il ...