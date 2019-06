Con Ronaldo la Juve ha diminuito i punti e i gol segnati e perso la Champions

E’ grande festa per il Portogallo - altro trofeo per Cristiano Ronaldo : show di CR7 Con la coppa [FOTO] : 1/32 AFP/LaPresse ...

VIDEO Portogallo-Olanda 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Guedes segna la rete decisiva - Cristiano Ronaldo e compagni vinCono la Nations League : Il Portogallo ha vinto la Nations League 2019 di calcio, i lusitani hanno sconfitto l’Olanda per 1-0 nella Finale giocata di fronte al proprio pubblico e alzano al cielo il neonato trofeo organizzato dalla UEFA. I Campioni d’Europa hanno così conquistato anche questo nuovo torneo grazie al gol di Guedes al 60′ che ha messo ko i tulipani e ha mandato in visibilio i tifosi di Cristiano Ronaldo e compagni. Di seguito il VIDEO con ...

Se la Juve “appiattisce” Cristiano Ronaldo : fenomeno al Real e in Nazionale - “uno dei tanti” in bianConero : Nella serata di scena si è giocata la prima semifinale di Nations League, sono scese in campo Portogallo e Svizzera, l’uomo del match è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus è stato protagonista di una prestazione ancora da incorniciare, prima la rete del vantaggio su punizione, poi il pareggio di Ricardo Rodriguez su calcio di rigore e quando la partita sembrava indirizzata verso i tempi ...

Juventus insaziabile : Messi in coppia Con Ronaldo - Guardiola mister : La Juventus pensa in grande e tra gli obiettivi di mercato ha Leo Messi. La Pulce in coppia con Cristiano Ronaldo?

L’accusa di stupro Contro Cristiano Ronaldo non è stata ritirata : Non è andata come ha scritto Bloomberg: l'indagine è aperta e la causa è stata solo trasferita a un tribunale federale

Cristiano Ronaldo - Bloomberg : “Kathryn Mayorga ritira l’accusa di stupro”. I legali non diCono se c’è accordo eConomico : Kathryn Mayorga, la modella americana che aveva accusato Cristiano Ronaldo di averla stuprata dopo una serata in una discoteca di Las Vegas, nel 2009, ha ritirato le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus, secondo quanto riportato da Bloomberg. I legali però non hanno indicato se c’è stato un accordo tra le parti. FQ Magazine Cristiano Ronaldo, accusato ...

La modella Mayorga ritira la denuncia di stupro Contro Cristiano Ronaldo : Cadono le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. Katheryn Mayorga ha ritirato volontariamente la denuncia nei confronti del calciatore della Juventus e del Portogallo. Lo rende noto Bloomberg, secondo cui la modella ha depositato lo scorso mese un avviso di «voluntary dismissal» a Las Vegas, presso il tribunale statale del Nevada. No...