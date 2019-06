ASviS | nasce la Summer School di Milano su benessere e sostenibilità delle città

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Fornire una formazione di alto profilo e qualificazione sui temi dele della, ponendo attenzione particolare al futuro. È l’obiettivo principale della “sule la2019”, presentata oggi a Palazzo Marino e organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile () in collaborazione con “2046” (Laboratorio sul futuro dellapromosso dalla Presidenza del Consiglio comunale) e, per la prima volta, con la partecipazione di otto università del territorio milanese (Bicocca, Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore, Humanitas, IULM, La Statale,Politecnico, San Raffaele) e della Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem). “Grazie alla collaborazione tra le più importanti istituzioni accademiche cittadine insieme ad, parte daun progetto che guarda al futuro– ...

