Uomini e Donne | Maurizio Costanzo | La secchiata d' acqua di Tina a Gemma? In uno

Uomini e Donne gossip - Mario Serpa contro Clarissa : la polemica non si placa : Clarissa Marchese dopo il matrimonio: la polemica non si placa Le parole usate da Clarissa Marchese dopo le critiche sul suo matrimonio non sono piaciute proprio a nessuno e hanno fatto esplodere una polemica di cui l’ex tronista di Uomini e Donne si ricorderà senza dubbio per molto tempo; in effetti sebbene sia complicato resistere […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Mario Serpa contro Clarissa: la polemica non si placa proviene ...

Gemma Galgani e il gavettone di Tina Cipollari - dal cuore di Mediaset sentenza pesantissima su Uomini e donne : Il gavettone di Tina Cipollari in studio a Uomini e donne, con la secchiata di acqua gelida sulla testa di Gemma Galgani, ha fatto discutere molto anche dentro Mediaset. E Maurizio Costanzo, nel suo intervento sul settimanale Nuovo, prende le difese degli autori del programma condotto da sua moglie

Uomini e Donne - Ursula a Sossio : “Dimmi la verità - ami nostra figlia?” : Sossio e Ursula news, la Bennardo sorprende con una lettera A pochi mesi dal parto, Ursula Bennardo di Uomini e Donne è stata travolta dai dubbi: Sossio Aruta la ama ancora ed è davvero pronto a diventare nuovamente genitore? La donna, al quinto mese di gravidanza, vorrebbe ricevere delle certezze da parte del suo fidanzato […] L'articolo Uomini e Donne, Ursula a Sossio: “Dimmi la verità, ami nostra figlia?” proviene da Gossip ...

Uomini che uccidono le donne : perché i femminicidi restano un'emergenza : Negli ultimi 25 anni il numero di omicidi di Uomini è diminuito drasticamente, mentre le vittime donne sono rimaste stabili...

Uomini e Donne - Pamela Barretta contro Stefano Torrese : "Lui ha scritto anche alla sua ex" : Tra Stefano e Pamela sembra essere finita. La dama, negli ultimi giorni, ha fatto una spiazzante rivelazione.

Ines Trocchia/ "Gli Uomini? Non sanno corteggiare! Ci provano di più le donne..." : Ines Trocchia svela le difficoltà del sesso maschile con gli approcci: 'Gli uomini? Non sanno corteggiare... come mi ci provano più le donne!'.

Temptation Island 2019 : Cristina e David del Trono Over di Uomini e Donne (Video) : Cristina Incorvaia e David Scarantino saranno una delle coppie che prenderanno parte alla sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 17 giugno, in prima serata.Cristina e David saranno l'unica coppia "famosa" di questa sesta edizione di Temptation Island. La coppia, infatti, proviene dal Trono Over di Uomini e Donne, ...

Nicolò Ferrari - lutto per l’ex di Uomini e Donne : “Hai combattuto come un leone” : lutto per Nicolò Ferrari di Uomini e Donne: è morto il nonno Un bruttissimo momento per Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, che ha annunciato su Instagram la morte del nonno. Un lutto che giunge non inaspettato perché il ragazzo si era assentato dal mondo dei social proprio per questo […] L'articolo Nicolò Ferrari, lutto per l’ex di Uomini e Donne: “Hai combattuto come un leone” proviene ...

Uomini e Donne - Laura Molina : “Tornerei in televisione ma…” : Uomini e Donne, Laura Molina oggi: la nuova vita dell’ex corteggiatrice di Gianmarco Valenza Quattro anni dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Laura Molina è ancora single. A 35 anni l’ex corteggiatrice e fidanzata di Gianmarco Valenza non ha ancora trovato il grande amore della sua vita. Neppure con Alessandro Basile, ex corteggiatore […] L'articolo Uomini e Donne, Laura Molina: “Tornerei in televisione ...

Anticipazioni Temptation Island : David e Cristina di Uomini e Donne Over forse in gioco : Mancano soltanto due coppie a completare il cast della sesta edizione di Temptation Island: probabilmente nella giornata di oggi, sulla pagina Instagram della trasmissione saranno caricati i video di presentazione degli ultimi 4 concorrenti. Il blog "Vicolo delle News", però, sostiene che anche quest'anno due volti noti avrebbero accettato di mettersi in gioco nel reality di Canale 5: stiamo parlando di David Scarantino e Cristina Incorvaia, ...

Gossip Uomini e Donne - la Nasti replica a chi la paragona a Sara : 'Non è business' : Angela Nasti è la nuova Sara Affi Fella? È questa la domanda che rimbalza da un paio di giorni tra i fan di Uomini e Donne, sorpresi dal comportamento dell'ex tronista partenopea a pochi giorni dalla scelta. Dopo i petali rossi su di lei e Alessio Campoli e la partecipazione alle due ulteriori puntate del Trono Classico, ci sono state solo sporadiche apparizioni della neo-coppia. Pochissime le foto o i video pubblicati sui social network, e ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli insieme per business? Arriva la replica : Si è da poco conclusa l'esperienza a Uomini e Donne della tronista Angela Nasti, sorella dell'influencer ed ex-naufraga de L'Isola dei Famosi Chiara, che ha scelto di conoscere fuori dal dating show, fra i propri corteggiatori, Alessio Campoli. Sotto una pioggia di petali rossi, i due si sono ripromessi di continuare la loro frequentazione anche lontani dalle telecamere; tuttavia, secondo alcuni commentatori in rete, i due avrebbero montato ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio. Lei : “Quanta bassezza!” : Alessio Campoli e Angela Nasti attaccati dopo Uomini e Donne: la replica social Angela Nasti ha terminato da poco il suo percorso televisivo a Uomini e Donne, uscendo dal programma in coppia con Alessio Campoli. I due, a differenze delle altre coppie nate negli studi televisivi Elios di Roma, hanno scelto di viversi il loro rapporto in maniera più discreta, senza esporsi più di tanto a livello mediatico. Tale scelta però non è piaciuta ai fan ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - l'ex di Uomini e Donne - colpisce duro : "Ridicole - e se parlo io?" : Vengono a galla nuove dichiarazioni su Pamela Perricciolo e quanto architettato da lei e dalla sua collega Eliana Michelazzo in questi anni. Dopo il caso Pamela Prati, molti volti noti dello spettacolo che in passato hanno collaborato con la Aicos Menagement del duo Perricciolo-Michelazzo, hanno dec