Il Collegio 4 | cercasi professori anche di informatica

(Di domenica 9 giugno 2019) A.A.A.. Non si tratta dell'annuncio di un concorso pubblico, quello che tanti docenti precari sognano di vincere per il posto fisso, ma di un casting in piena regola per la nuova edizione de Il, il docu-reality di Rai 2 che permette a una classe di giovanissimi di tornare indietro nel tempo e di vivere e studiare all'interno di un convitto degli anni '60.Il programma tornerà in autunno con una quarta stagione, dopo il successo di ascolti ottenuto qualche mese fa e la popolarità sui social, globalmente rinnovato nel corpo insegnanti. Se infatti i provini nei centri commerciali per i nuovi studenti sono iniziati circa un mese fa, quelli per i docenti che dovranno salire in cattedra per portare la classe a superare gli esami finali si sono aperti nelle scorse ore. Sul sito di Magnolia Tv, società che produce Il, è stato caricato il form da compilare ...

