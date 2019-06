CorSport | Il recupero graduale di Ghoulam passa per la rinuncia alla Nazionale

ilnapolista

(Di domenica 9 giugno 2019)ha deciso di pensare primasalute e hato. Una decisione presa di intesa con lo staff medico del Napoli che mira a ritrovarlo in campo in forma come un tempo. La sua storia calcistica nel Napoli è ricostruita dal Corriere dello Sport. due gravi infortuni: nel novembre 2017, durante la sfida Champions contro il City si rompe il crociato del ginocchio destro; nel febbraio 2018, durante un allenamento, si provoca la frattura trasversale della rotula, sempre a destra. Tra i due gravi infortuni nemmeno una presenza. Sul finire della stagione 2017/18 solo qualche panchina. In tutto 17 presenze, 2 gol, 5 assist e nel momento più alto della sua carriera lo stop. Nell’ultima stagione è partito in sordina dopo essersi dovuto sottoporre, in estate, a un intervento di pulizia al ginocchio. Piano piano è risalito, senza mai arrivare, però, ai livelli eccellenti di ...

