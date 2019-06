Trapelano notizie dall' E3 | Elden Ring è il gioco nato dalla collaborazione

eurogamer

(Di sabato 8 giugno 2019) Nella giornata di oggi, riporta Eurogamer.net, possiamo veder grosse perdite di informazioni da questo E3 2019. Le conferenze devono ancora avere luogo, eppure ora già si parla di Elder, il nuovo titolo di From Softwaredel celebre romanziere americano George R.R. Martin, padre del fenomeno letterario e televisivo noto ai più come Il Trono di Spade.Il frutto delle menti di Martin, il dietro alle epopee di Westeros e Essos, e Hidetaka Miyazaki, il genio dietro alla saga dei Souls, si intitola dunque, e viene descritto come un'avventura RPG fantasy action, e che approderà su PC, PlayStation 4 e Xbox One.I dettagli sono presenti in un link condiviso da Gematsu:Leggi altro...