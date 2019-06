Sclerosi multipla | Tai Chi a passo di Nordic Walking a Napoli

Sclerosi multipla : la Regione Sicilia istituisce il Registro di Patologia : “Oggi istituiamo il Registro sulla Sclerosi Multipla in Sicilia e un Osservatorio che ha la funzione di poter rendere permanente l’attivita’ di monitoraggio su tutta la Regione”. L’assessore regionale alla salute Ruggero Razza porta una risposta concreta alle quasi 10 mila persone con Sclerosi Multipla della Regione Siciliana. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla chiede in tutta Italia l’istituzione ...

Tozzi (Sda Bocconi) : "Sclerosi multipla 'palestra' gestione cronicità" : Milano, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "La sclerosi multipla è un ottimo esempio di cronicità ad alta complessità, e per questo la gestione dei servizi per i pazienti affetti dalla malattia rappresenta una 'palestra' con cui allenarsi per migliorare i servizi sanitari dedicati al target di popolazione

"30% pazienti non accede a centri Sclerosi multipla" : Milano, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "L'Italia ha 230 centri per il trattamento della sclerosi multipla. Sicuramente una ricchezza, ma è un servizio con delle lacune: ad esempio c'è il 30% dei pazienti che, essendo affetto da grave disabilità, non frequenta i centri". Così Gianluigi Mancardi, preside

MsmLab : coinvolgimento Regioni strategico in Sclerosi multipla : Milano, 6 giu. (AdnKronos Salute) - Dal ruolo chiave della figura professionale dell'infermiere al coinvolgimento dei referenti regionali della Sin (Società italiana di neurologia), fino all'analisi di metodi e contenuti dei Pdta (Percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali), con l'obiettivo di

Attività fisica e depressione nella Sclerosi multipla : un possibile approccio : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato l’effetto dell’Attività fisica sulla depressione che si può associare alla sclerosi multipla. I risultati hanno indicato che un meccanismo denominato attivazione comportamentale può spiegare gli effetti positivi dell’Attività fisica. La depressione è un’alterazione dell’umore che si associa spesso alla sclerosi multipla, peggiorando il peso che quest’ultima ha sull’individuo e riducendo ...

Obesità peggiora disabilità in Sclerosi multipla : Roma, 5 giu. (AdnKronos Salute) - Nuovi effetti negativi dell'eccesso di peso. L'Obesità è infatti un fattore aggravante per la sclerosi multipla recidivante-intermittente, la forma più diffusa della malattia. A confermare l'ipotesi che la situazione metabolica del paziente possa avere un ruolo nel

Obesità e Sclerosi multipla - quale legame? : Obesità e sclerosi multipla, quale legame? Sembra che tale disturbo alimentare rappresenti un fattore aggravante per la sclerosi multipla recidivante-intermittente, la forma più diffusa della malattia. Lo rivela un nuovo studio dell’Unità di Neurologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), pubblicato su ‘Multiple sclerosis Journal’. La ricerca, che ha coinvolto 140 pazienti con sclerosi multipla ricoverati al Neuromed, ...

Alzheimer - Sclerosi multipla - ictus : risposte innovative dal convegno ISNVD a Ferrara : La pulsatilità dei vasi del collo, sia arteriosi che venosi, come spia fondamentale per individuare con anni di anticipo le persone a rischio di malattie cognitive come demenza e Alzheimer; il ruolo sempre maggiore delle vene extracraniche nella funzione cerebrale, e quindi nelle malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla; quanto tardi è davvero troppo tardi per intervenire in caso di ictus: come esami sempre più raffinati consentano ...

Sclerosi multipla : per 122 mila italiani colpiti - allarme per l’assenza di uniformità nelle cure : La Sclerosi multipla è un’emergenza sanitaria e sociale che richiede l’impegno di tutti, nessuno escluso: le Istituzioni nazionali e regionali, gli operatori sanitari e sociali, i ricercatori, le persone con Sclerosi multipla e i loro familiari. È il messaggio che emerge chiaro dal Barometro della Sclerosi multipla 2019 arrivato quest’anno alla sua quarta edizione: una fotografia precisa, scattata dall’Associazione Nazionale Sclerosi multipla, ...

AISM : 122mila italiani con Sclerosi multipla : Sono 122 mila gli italiani con sclerosi multipla ma l’assistenza non è uguale per tutti: spesso dipende solo dalla parte del Paese in cui si abita. I dati del barometro dell’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) 2019, presentati oggi a Roma, mettono in evidenza le difficolta dei malati che spesso devono pagare di tasca propria i farmaci per i sintomi, non riescono ad accedere alla riabilitazione. E l’associazione, in congresso nella ...

Meno calorie per rallentare la Sclerosi multipla - al via studio su dieta : Ridurre le calorie giornaliere ed eliminare dalla dieta alcuni alimenti per migliorare l’efficacia delle terapie contro la sclerosi multipla e ‘rallentarla’. È l’ipotesi – basata su circa 20 anni di evidenze scientifiche – che si avviano a testare due gruppi di ricerca italiani, quello di Giuseppe Matarese, docente di Patologia generale e Immunologia dell’università Federico II di Napoli, e di Luca Battistini, ...

Meno calorie per rallentare Sclerosi multipla : Roma, 29 mag. (AdnKronos Salute) - Ridurre le calorie giornaliere ed eliminare dalla dieta alcuni alimenti per migliorare l'efficacia delle terapie contro la sclerosi multipla e 'rallentarla'. È l'ipotesi - basata su circa 20 anni di evidenze scientifiche - che si avviano a testare due gruppi di ric

Sclerosi multipla : dalla scoperta dei meccanismi d’azione ai bersagli terapeutici : La comprensione dei meccanismi di sviluppo della Sclerosi Multipla, lo studio di nuovi farmaci più efficaci, la valutazione dell’entità dei danni cerebrali e l’evoluzione della malattia sono l’obiettivo di molta della ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Sanità grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute, della Commissione europea e anche grazie alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Linfociti B e virus della mononucleosi ...

Rischi e gestione dei rischi nella moderna terapia della Sclerosi multipla : Un gruppo di esperti tedeschi ha affrontato il problema dei rischi correlati alle cure più moderne per la sclerosi multipla e la gestione di tali rischi nella pratica clinica. Nell’articolo sono elencati i profili di rischio delle diverse cure e si riportano consigli circa le informazioni da condividere con i malati, prima e durante il trattamento. nella cura della sclerosi multipla c’è stato un passato remoto in cui non si disponeva ...