ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019) Pauloè vicinissimo alla. Firmerà la prossima settimana. L’appuntamento, scrive, è per mercoledì a Londra, alla presenza anche di Pallotta, che per l’occasione si sposterà da casa sua, dove invece aveva finora ospitato tutti gli ultimi allenatori, da Garcia a Di Francesco passando per Spalletti. L’allenatore portoghese costerà al club giallorosso circa 2 milioni di euro. Lo Shakhtar ne aveva chiesti 5.hato a unapur dila: ha firmato per 2 anni (con un’opzione sul terzo) a 2 milioni contro i 2,5 percepiti in Ucraina. “La differenza, al lordo, coprirà esattamente la cifra necessaria per stracciare il suo contratto con lo Shakhtar”. Prima di lui avevano detto no allaConte, Gasperini, persino De Zerbi., invece, non vede l’ora di iniziare, in netta ...

napolista : Repubblica: Pur di allenare la #Roma #Fonseca rinuncia a parte dello stipendio L’allenatore portoghese costerà al c… - GiacomoPagliani : @repubblica Pedofili del c4zzo... più che rumena quella sarà na rom, ci scommetto, ma voi pur di evitare completame… - grava1995 : Salvini contro il sindaco di Napoli: 'Da de Magistris supercazzole pur di attaccarmi' -