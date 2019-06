Ragazze di Zucchero film stasera in tv 8 giugno | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di sabato 8 giugno 2019)diè ilin tv sabato 82019 in onda prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv:La regia è di Doug Campbell. Ilè composto da Taylor Black, Peter Strauss, James C. Burns, Isabella Hofmann, Timothy Brennen, Ashley McCarthy, Samantha Robinson, Griffin Freeman, Kelli Kirkland.diin tv:Kara (Taylor Black) viene da una modesta famiglia piccolo borghese che fatica a mantere la ragazza al college. per questo Kara ha sempre cercato qualche lavoretto come fare la cameriera per aiutare i suoi genitori, risparmiando fino all’ultimo centesimo. Un giorno la sua compagna di stanza le parla di un modo per guadagnare facilmente e in poco tempo. Kara vede ...

RaiDue : ??“Ci vogliono soldi, montagne di soldi e io non li ho, se vuoi guadagnare soldi facili ne paghi sempre le conseguen… - staseraintv_uno : Ragazze Di Zucchero - Stasera alle 21:05 su #Rai2 #staseraintv #RagazzeDiZucchero - zazoomnews : Ragazze di zucchero cast trama e curiosità del film con Taylor Black - #Ragazze #zucchero #trama #curiosità -