Mondiale Under 20 | Ecuador terza semifinalista | battuti gli Stati Uniti

Sky Sport Mondiale Under 20 (diretta) Ottavi - Palinsesto e Telecronisti : Prosegue in Polonia il Mondiale U-20 maschile, un grande appuntamento per scoprire le future stelle, i nuovi talenti e le giovani promesse del calcio Mondiale, una straordinaria occasione per tifare Italia. Solo su Sky tutte le partite in diretta, in onda su Sky Sport Mondiali, al numero 202 del telecomando, Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Alcuni match live anche sul digitale terrestre,...

Mondiali Under 20 - Italia avanti con la rivelazione Mali. Azzurri favoriti per la vittoria del Mondiale - a 3.75 su Sisal Matchpoint : Quarto di finale che non ti aspetti nei Mondiali Under 20, l’Italia affronta il Mali che, a sorpresa, ha eliminato la nazionale argentina ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli Azzurrini invece, hanno battuto la Polonia padrona di casa e si presentano al match con 4 risultati utili consecutivi nella competizione, fatti di 3 vittorie, un pareggio e un solo gol subito dal Messico nella gara inaugurale. Numeri che fanno ...

Italia-Mali - streaming e tv : dove vedere i quarti di finale del Mondiale Under 20 : dove vedere Italia – Mali streaming e tv, quarti di finale del Mondiale Under 20 Italia Mali streaming| Italia-Mali si giocherà venerdì 7 luglio alle ore 18.30. Il match valevole per i quarti di finale di Mondiale Under 20 vedrà scendere in campo gli azzurrini, vittoriosi con la Polonia, e il Mali che ha eliminato a sorpresa l’Argentina. Italia – Mali in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky ...

Gli highlights di Polonia-Italia - 0-1 : Mondiale Under 20 – VIDEO : Gli highlights di Polonia-Italia, 0-1: Mondiale Under 20 – VIDEO highlights Polonia Italia Under 20| Polonia-Italia, gli azzurrini batto 0-1 i padroni di casa e passano dunque ai quarti di finale del Mondiale Under 20. I camioncini italiani affronteranno la vincitrice di Argentina e Mali dopo la vittoria arrivata grazie alla rete di Pinamonti, decisivo su calcio di rigore realizzato con uno splendido pallonetto. Ecco gli highlights del ...

Italia Under 20 ai quarti del Mondiale : decide un rigore a cucchiaio di Pinamonti : L’Italia Under 20 supera 1-0 la Polonia e stacca il biglietto per i quarti di finale dei Mondiali di categoria. decide un rigore di Pinamonti al 38′. L’attaccante, l’ultima stagione a Frosinone ma di proprietà dell’Inter, ha fatto il cucchiaio. Secondo tempo di sofferenza per gli azzurrini, salvati in almeno due occasioni dal portiere Plizzari. Nel finale Pinamonti sbaglia il colpo del ko, provando ancora il ...

