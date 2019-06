Italia isolata sulle nomine Ue

Italia più isolata in Europa : Con una affluenza alle urne (in media circa il 51%) complessivamente aumentata rispetto al 2014 (la più alta negli ultimi venti anni, anche se il dato è molto diversificato da Paese a Paese e l’Italia appare in contro-tendenza), il risultato elettorale, a livello europeo, conferma complessivamente le previsioni delle vigilia.Vanno in questo senso registrati sia il calo importante di consensi (e di parlamentari eletti) per ...

Tempi ancora più duri a Bruxelles Italia isolata. Arriva la lettera Ue : Popolari e Socialisti hanno bisogno dell'Alde per governare. L'asse di governo si sposta su posizioni conservative e pro-austerity. E l'Italia trema Segui su affarItaliani.it

Europee 2019 - chi prevedeva un funerale dell’Ue è rimasto deluso. Ma ora l’Italia è più isolata : L’Europa si sveglia da un incubo, alimentato da una certa soggezione pure mediatica di fronte alla martellante propaganda populista ed euro-scettica: l’essersi lasciata tirare dentro un vortice di sovranismo, che l’avrebbe trascinata in un gorgo fino a tornare alla casella di partenza del processo d’integrazione, il cui anno zero è l’immediato dopoguerra, un continente annichilito da distruzioni e devastazioni. L’Italia ci si sveglia ...

Governo Conte asservito al crimine - Italia sempre più isolata! Mozione di sfiducia del Pd : La Mozione di sfiducia del Pd al Governo Conte, per il caso di Armando Siri, è stata depositata oggi a Palazzo Madama. I Dem denunciano che gli "Italiani sono più indebitati e isolati nel mondo", e chiedono al premier Conte di riferire in Aula sulla vicenda giudiziaria dell'esponente del Carroccio. "La delicata situazione internazionale, la persistenza della crisi economica e finanziaria e lo stato di sfiducia delle imprese e il crescente ...

Def - Brunetta : “Aumento Iva e nessuna crescita e l’Italia è completamente isolata. Fallimento del Governo” : “L’Iva aumenta. Il ministro ha detto bisogna trovare soluzione alternative, che al momento non ci sono. La crescita non c’è, gli investimenti non ci sono, i decreti sblocca cantieri e crescita chi li ha visti? Che dire ancora, il resto è un arrampicarsi sugli specchi per negare la realtà: l’Italia è in recessione ed è isolata”. così Renato Brunetta dopo l’audizione di Giovanni Tria sul Def L'articolo Def, ...

Copyright - l'Italia rimane isolata in Europa : Roma l'Italia giallo-verde finisce isolata anche sul Copyright. Ieri il Consiglio dei ministri d'Europa ha recepito il voto dell'assemblea di Strasburgo che lo scorso 26 marzo ha messo mano a una ...

Libia - Minniti - Pd - : 'Italia isolata - rischiamo irrilevanza. Un errore rompere con Ue su immigrazione' : 'Secondo me il governo italiano ha fatto un errore clamoroso nel portare la questione dell'immigrazione come elemento di rottura in Europa. Così...

Pd - Minniti 'In Libia Italia isolata. Errore rompere sull immigrazione in Europa'. E la politica reagisce all esclusiva di Repubblica : Mentre la politica si divide dopo le rivelazioni esclusive di Repubblica sul ruolo di Parigi nell'avvio dell'offensiva di Haftar in Libia. Minniti: 'In Libia rischiamo l'irrilevanza' 'Si è mosso ...