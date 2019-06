E3 2019 | EA annuncia The Sims 4 Vita sull’Isola

E3 2019 : Bandai Namco annuncia Elden Ring : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un’avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e Bandai Namco Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ...

E3 2019 : EA annuncia il VOLTA FOOTBALL per FIFA 20 : Electronic Arts ha svelato la nuova modalità di gioco presente in EA SPORTS FIFA 20: VOLTA FOOTBALL, ispirata alle sfide in gabbie e campetti di strada sparsi in tutto il mondo, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 27 settembre 2019. VOLTA FOOTBALL permetterà ai videogiocatori di creare il proprio calciatore virtuale e di esprimere attraverso di lui il proprio stile di gioco, per un’immersione totale ...

Uscita di Cyberpunk 2077 annunciata : il nuovo trailer dall’E3 2019 con Keanu Reeves : L'Uscita di Cyberpunk 2077 è stata per anni - sì, avete letto bene! - al centro di desideri, speculazioni e rumor incontrollati a circolare sul web. Ora, finalmente, non è più un mistero. Nel corso della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, i ragazzi di CD Projekt RED hanno infatti annunciato la release di questo conturbante actionRPG in prima persona dalle ambientazioni sci-fi, ispirato al gioco da tavolo degli anni ...

E3 2019 : annunciato l'interessante indie Spiritfarer - il nuovo gioco degli sviluppatori di Sundered : I creatori di esclusivi giochi indie disegnati a mano, Thunder Lotus, hanno annunciato la loro terza produzione: Spiritfarer. Rivelando il gioco durante l'Xbox E3 Briefing di oggi, Thunder Lotus sottolinea lo scopo dello sviluppatore di offrire un'esperienza che sia allo stesso tempo divertente ed emozionante. Spiritfarer è previsto in uscita nel 2020 su Xbox Game Pass per PC, Xbox One, PC Windows, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Qui sotto il ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

E3 2019 : annunciato Wasteland 3 - il nuovo titolo di inXile Entertainment : La conferenza di Microsoft ci sta regalando la presentazione di molti titoli. Uno di questi è proprio Wasteland 3.Wasteland 3 sarà ambientato nelle gelide terre desolate di un Colorado post-apocalittico. Il giocatore prenderà il controllo dell'ultimo membro sopravvissuto del Team November, una Squadra Ranger.Il titolo è un gioco di ruolo che si basa sul combattimento a turni. Nel video trailer possiamo infatti dare uno sguardo ad alcune sessioni ...

E3 2019 : Annunciato Blair Witch - il gioco basato sull'omonimo film : Durante la conferenza di Microsoft è stato Annunciato un nuovo titolo in arrivo per Xbox One e PC. Stiamo parlando di Blair Witch, il gioco a tinte horror psicologico in prima persona basato sull'omonimo film.Ecco una breve trama pubblicata sul canale YouTube degli sviluppatori."È il 1996. Un giovane ragazzo scompare nella Foresta delle Colline Nere vicino a Burkittsville, nel Maryland. Impersonerete Ellis, un ex poliziotto con un passato ...

E3 2019 : Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft - annunciata la data di uscita : Durante la conferenza di Microsoft che si sta tenendo ora all'E3 è stato mostrato un nuovo video di Ori and the Will of the Wisps, il nuovo gioco di Moon Studios e pubblicato da Microsoft Xbox Game Studios per Microsoft Windows e Xbox One.Il nuovo trailer ci catapulta nel fantastico mondo di Ori, che dovrà combattere con numerosi mostri: possiamo notare infatti alcune boss fight. Ma la cosa più importante importante è che finalmente abbiamo una ...

Fifa 20 - le novità annunciate all’E3 2019 : Si è mostrato all’evento EA dell’E3 2019, Fifa 20. Le novità riguardano la fisica della palla e una particolare attenzione per l’esecuzione dei tiri piazzati oltre che con una migliorata IA difensiva. Inoltre sarà presenta una modalità intitolata Volta che ha molto da spartire con il famoso Fifa Street. In Volta Football ci saranno diverse modalità di gioco, tutte che si uniranno perfettamente nel sistema Fifa 20. Ci sarà VOLTA Story che ...

E3 2019 : EA annuncia The Sims 4 Vita sull’Isola : Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che l’espansione The Sims 4 Vita sull’isola sarà disponibile dal 21 giugno su PC e Mac e dal 16 luglio su PlayStation 4 e Xbox One. In The Sims 4 Vita sull’isola i videogiocatori potranno barattare il trambusto della città con uno stile di Vita più rilassato sull’isola di Sulani, dove i Sims potranno rilassarsi ...

E3 2019 : EA annuncia il VOLTA FOOTBALL per FIFA 20 : Electronic Arts ha svelato la nuova modalità di gioco presente in EA SPORTS FIFA 20: VOLTA FOOTBALL, ispirata alle sfide in gabbie e campetti di strada sparsi in tutto il mondo, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 27 settembre 2019. VOLTA FOOTBALL permetterà ai videogiocatori di creare il proprio calciatore virtuale e di esprimere attraverso di lui il proprio stile di gioco, per un’immersione totale ...

Temptation Island 2019/ Anticipazioni : annunciate 4 coppie - e i 'vip'? : Temptation Island 2019, quali sono le coppie? Nicola e Sabrina si vanno ad aggiungere a quelle già svelate. Ecco chi sono

Scuola - precariato ultime notizie : Bussetti annuncia ‘2019 come l’anno dei concorsi’ ma qualcosa non torna : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha ribadito come siano in arrivo i concorsi ordinari per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo annuncio il ministro vorrebbe lasciar intendere che il 2019 verrà ricordato come l’anno dei concorsi, quello della svolta nei confronti dell’annosa ...

The Witcher 3 per Nintendo Switch sarà annunciato durante l'E3 2019? : Fino a a qualche tempo fa, un porting su Nintendo Switch dell'ottimo The Witcher 3: Wild Hunt avrebbe fatto ridere molti utenti, tuttavia negli ultimi giorni sono emersi decine di rumor al riguardo, rendendo la cosa decisamente verosimile.L'ultimo di questi è arrivato da un Tweet del collega di Eurogamer.net Tom Phillips, secondo cui The Witcher 3 sarà annunciato per Nintendo Switch la prossima settimana, durante l'E3 2019. Nel Tweet di Phillips ...