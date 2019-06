Disperata la moglie del commerciante morto a Napoli | L’amore se ne è andato in

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) ÉGrazia Ragozzino,delRosario Padolino, 66 anni,oggi adopo essere stato colpito da pezzi di cornicione in Via Duomo. Lo scrive su facebook dove scrive: “L’amore se ne èin cielo e non mi ha salutato”.“Non ci credo, sono” afferma tra le tante manifestazioni di solidarietà e affetto degli amici increduli. Padolino, conosciuto tra i commercianti di Via Duomo e dell’intera zona di Piazza Cavour e Via Foria, era stato promotore negli anni di iniziative di valorizzazione dell’area.

