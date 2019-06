Buffon torna al Parma? C’è la suggestione | avviati alcuni contatti

termometropolitico

(Di sabato 8 giugno 2019)al? C’è laDopo un solo anno di militanza, Gianluigisi è da qualche giorno separato dal Paris Saint Germain. Il portierone azzurro ha infatti deciso di non prolungare il proprio contratto con i parigini, decidendo di cambiare aria. Soltanto dodici mesi nei quali, però, l’ex numero uno della Juventus si è innamorato dell’ambiente, come da lui stesso dichiarato nella lettera d’addio pubblicata su Instagram: “Parigi, a suo modo, sarà per sempre anche un po’ casa. Grazie per ciò che ho avuto la possibilità di vivere. Grazie per l’accoglienza, le emozioni e le fatiche vissute assieme. Uno vicino all’altro. Compagni di lavoro, di squadra e di viaggio“. Questo un breve estratto. Ora,ndo a parlare di campo, ci sonodubbi sul futuro di. Tra l’ipotesi ritiro e proseguire ...

