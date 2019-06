Astronomia | Giove protagonista nel mese di Giugno | apparirà più grande e luminoso e

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Alcuni potrebbero pensare che le sue brevi notti rendanounnon buono per le osservazioni celesti. Questo, invece, porterà la migliore opportunità di vedere uno dei nostri vicini celesti più prossimi. Le persone di tutto il mondo potranno guardare il cielo notturno per vederebrillare piùche in qualsiasi altro momento dell’anno. Questo perchésarà in opposizione, l’evento annuale in cui il gigante gassoso, la Terra e il sole sono allineati in quest’ordine. Questo avverrà anche intorno al momento in cui i due pianeti saranno più vicini l’uno all’altro. L’opposizione diavverrà il 10. “Fondamentalmente, la Terra sarà esattamente trae il sole, quindi il gigante gassoso sarà visibile nel cielo notturno fino all’alba” spiega Dave Samuhel (AccuWeather). Il pianeta sorgerà ad est e attraverserà il cielo meridionale con ...

TerlizziGerardo : RT @SkyTG24: Giove, la grande macchia rossa è sempre più piccola - MaccagnoPier : Giove, la grande macchia rossa è sempre più piccola - SkyTG24 : Giove, la grande macchia rossa è sempre più piccola -