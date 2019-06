Mattarella | Salvare vite umane dà prestigio all' Italia

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’azione della Marina è fondamentale: è l’azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimento della pace, la sicurezza della libertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture, il salvataggio di- in questi anni con molta intensità - che ha resoal nostro Paese”.Così il Presidente della Repubblica, in un messaggio, incontrando una rappresentanza della Marina Militare.Intanto cambio di rotta per la nave commerciale Asso 25 che ha recuperato ieri, in acque Sar maltesi, 50 migranti e che si trova in navigazione verso il porto di Pozzallo dove il suo arrivo è previsto dopo le 14. Inizialmente il rimorchiatore era diretto a Lampedusa ma nella notte vi è stata la scelta di farlo ...

