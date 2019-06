Destiny 2 | confermata l' opzione free-to-play | l' arrivo su Steam e svelate le edizioni con

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Nel recente livestream di Bungie dedicato a2 sono arrivate interessantissime novità che confermano l'-to-, l'sue leche includono l'espansione Shadowkeep, riporta VG247.com.2 New Light arriverà il 17 settembre e si tratta della versione-to-del titolo. Questa versione includerà tutti i contenuti di gioco dell'Anno 1, campagna, modalità, ricompense, attività, raid, modalità PvP.Secondo Mark Noseworthy di Bungie, New Light è l'esperienza base di2 e, chi vorrà, potrà in seguito acquistare i contenuti pubblicati dopo l'Anno 1, come il DLC Forsaken e le altre espansioni in formato standalone, senza la necessità di acquistare i DLC in una successione obbligatoria.Leggi altro...