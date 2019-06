«X-Men | Dark Phoenix» | 20 curiosità su Sansa che risorge dalle ceneri

X-Men : Dark Phoenix svolta sul sentiMentale e cambia protagonista della saga : https://www.youtube.com/watch?v=A0oXWWPJZM8 Siamo arrivati agli anni ‘90. La nuova saga degli X-Men, quella con James McAvoy e Michael Fassbender, ripartita dagli anni ‘60 per ringiovanire quell’universo narrativo nato nel 2000 con Bryan Singer, Patrick Stewart e Hugh Jackman, è arrivata adesso al 1992, più o meno all’età effettiva di tutti gli attori coinvolti. A quanto pare i mutanti se la passavano alla grande in quel momento, eroi e ...

X-Men : Dark Phoenix - recensione : "Speciale" non implica sempre un'accezione positiva: può voler anche dire strano, diverso. E si sa che quello che è diverso gli umani non lo guardano con sospetto, lo temono. Lo ha sempre saputo bene Xavier, che nel corso della sua avventurosa esistenza si è più volte scontrato con questo problema, con l'umanità pronta a compiacersi per i vantaggi impliciti nel poter usufruire di "amici speciali", sempre pronta però a rivoltarsi al primo ...

X-Men : Dark Phoenix - 5 storie per conoscere meglio i mutanti Marvel in vista del nuovo film : Nei primi anni 60, alla Marvel Comics, Stan Lee e Jack Kirby rivoluzionano con successo la figura del supereroe. La prospettiva dei superpoteri si ribalta: questi possono essere visti come una circostanza indesiderata da chi li riceve, come una condanna a un’esistenza divergente dallo status quo. Quando la coppia crea gli X-Men (settembre ‘63) immagina come sarebbe ereditare delle capacità che, diversamente da quelle acquisite nel corso di ...

Recensione X-Men : Dark Phoenix - quando il potere è donna (e funziona) : "Siamo sempre noi donne a salvare gli uomini. Perché non cambiare nome in X-Women". La frase ad effetto, pronunciata in una delle scene iniziale di X-Men: Dark Phoenix, vuole certamente dirci qualcosa. Come sta accadendo al franchise degli Avengers (quest'anno è uscito il primo standalone su un'eroina, Captain Marvel, il prossimo sarà il solo movie su Vedova Nera), anche i mutanti della Marvel si evolvono. Le figure femminili, trainate ...

X-Men Dark Phoenix : trama - cast e curiosità del film al cinema : X-Men Dark Phoenix: trama, cast e curiosità del film al cinema Il tanto atteso dodicesimo film dell’universo X–Men arriverà nelle sale italiane il 6 giugno 2019. Stiamo parlando di X-Men Dark Phoenix, diretto da Simon Kinberg, ispirato alla saga di Fenice Nera e sequele di X-Men Apocalisse. trama X-Men Dark Phoenix Nel 1992, quasi un decennio dopo gli eventi di X-Men Apocalisse, gli X-Men sono eroi nazionali impegnati in ...

X-Men : Dark Phoenix – pubblicate le interviste ai protagonisti del film : X-Men: Dark Phoenix, l’ultimo capitolo della saga dedicata ai celebri mutanti che hanno popolato i fumetti Marvel, arriva al cinema il 6 giugno distribuito da 20th Century Fox. Scritto e diretto da Simon Kinberg, il nuovo episodio è intepretato da Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp e Jessica Chastain. Questo atteso episodio è la storia di uno dei personaggi più amati ...

X-Men : Dark Phoenix - una clip dell’ultimo capitolo della saga : Dopo lunga attesa sta per arrivare in sala Dark Phoenix, il capitolo che a quasi vent’anni di distanza chiude la saga degli X-Men targati Fox. Una produzione complicata, colpita da rinvii e reshoot, che riporta in auge personaggi storici come Magneto, Mystica e Xavier (interpretati nell’ordine da Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e James McAvoy). Al centro della scena una missione di salvataggio nello spazio, con Jean ...

X-Men : Dark Phoenix - James McAvoy e la crisi del Professor Xavier : Negli 8 anni di saga pre X-Men: Dark Phoenix l’unico lato negativo dell’interpretare il Professor Xavier consisteva nelle quasi due ore di trucco quotidiano sul set per apparire completamente calvo, con frequenti rasature a zero, pratica che l’attore non ama, come ha spesso dichiarato. Ma in questo nuovo film, in uscita il 6 giugno, c'è qualcosa di più scomodo. James McAvoy torna nelle vesti del famoso Charles Xavier, il capo di tutti i mutanti ...

«X-Men : Dark Phoenix» - Michael Fassbender e l'evoluzione di Magneto : «È in qualche modo riuscito a costruire un paese per la sua gente», così Michael Fassbender introduce il Magneto di X-Men: Dark Phoenix, che sembra aver trovato l'equilibrio che cercava nel precedente X-Men - Apocalisse, quando si era nascosto a lavorare in fabbrica in Polonia, mettendo addirittura su famiglia. «Genosha è un luogo in cui i mutanti possono esistere senza il pericolo di un intervento umano. ...

Xiaomi e 20th Century Fox si alleano per promuovere Redmi Note 7 e X-Men : Dark Phoenix : Xiaomi e 20th Century Fox si alleano per promuovere X-Men: Dark Phoenix e il superhero product Redmi Note 7 con una serie di iniziative. L'articolo Xiaomi e 20th Century Fox si alleano per promuovere Redmi Note 7 e X-Men: Dark Phoenix proviene da TuttoAndroid.

Fan in delirio per la premiere di "X-Men : Dark Phoenix" - : Fonte foto: Getty imagesFan in delirio per la premiere di "X-Men: Dark Phoenix" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Da Seoul il cast del film incontra i fan

X-Men : Dark Phoenix - da Seul il cast del nuovo film Marvel - : Fonte foto: Getty imagesX-Men: Dark Phoenix, da Seul il cast del nuovo film Marvel 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il cine-comic è attesa qui in Italia il prossimo 6 giugno