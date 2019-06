Salvini dichiara guerra ai magistrati

Salvini - Di Maio e Conte dichiarano : 'Reddito di Cittadinanza e Quota100 non si toccano' : Conte, ma anche Salvini e Di Maio, assicurano che seppur si dovesse fare una manovra correttiva, Quota 100 e Reddito di Cittadinanza resteranno immutati. Questa rassicurazione arriva a poche ore dalla notizia di una possibile procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Il Governo si dice dunque coeso su questi punti, anche se il Premier Conte non nasconde che ci sono ancora molte difficoltà. Promette però trasparenza e aggiunge che non ha ...

Matteo Salvini dichiara guerra ai giudici che si oppongono a sue direttive : “Dovrebbero astenersi” : Il Viminale e il ministro dell'Interno Matteo Salvini lanciano un elenco dei giudici 'pro-migranti' che si oppongono alle direttive su sicurezza e immigrazione e che per questo, secondo il ministero, dovrebbero "astenersi" dal sentenziare su questi temi. Il Viminale dice di essere pronto a rivolgersi all’Avvocatura dello Stato per valutare le loro posizioni.

Governo - Merlino getta ombre su dichiarazioni Salvini : 'Ha dato 15 giorni - guarda caso' : Si sapeva che le elezioni Europee avrebbero fatto da spartiacque per l'esecutivo attualmente in carica. Il rischio che, in base ai risultati, potessero emergere delle spaccature insanabili tra due forze eterogenee come Lega e Movimento Cinque Stelle non era mai mancato, ma la possibilità che qualcosa potesse essersi spaccata in maniera irreparabile arriva dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il premier, conscio della tensione esistente tra ...

Matteo Salvini - la dichiarazione di guerra dei movimento No Tav : "Faremo resistenza contro il leghista" : Dai movimenti No Tav arriva una sorta di dichiarazione di guerra contro il governo e Matteo Salvini, dopo la vittoria alle Regionali in Piemonte del candidato di centrodestra Alberto Cirio. Il nuovo governatore piemontese aveva basato una parte importante della sua campagna elettorale sul linea ad a

Matteo Salvini fa marcia indietro : “Pronto a parlare con Merkel e Macron” dichiara a RTL : Matteo Salvini leader del Carroccio dichiara a RTL di essere pronto a parlare con Merkel e Macron Se serve io ragiono anche con la Merkel e con Macron. Io devo difendere il diritto al lavoro e alla vita degli italiani. Non posso dire con questi sì, con questo no. Ovviamente l’Europache voglio cambiare è quella dei Macron e … Continue reading Matteo Salvini fa marcia indietro: “Pronto a parlare con Merkel e Macron” ...

M5S dichiarano guerra a Salvini sul nuovo decreto Sicurezza : Alta tensione tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Proseguono gli scontri a distanza tra Di Maio e Salvini e adesso i pentastellati vanno all'attacco del ministro sul suo terreno: la gestione dell'emergenza immigrazione. Il ministro degli Interni ha varato oggi un nuovo piano che di fatto lancia il dl Sicurezza bis. --Una nuova strategia in dieci punti che va a limitare i poteri sul traffico navale da parte del Ministero delle Infrastrutture ...

Salvini dichiara guerra alla cannabis - scontro nel governo : Matteo Salvini dichiara guerra alla cannabis e alla droga e apre un nuovo capitolo di scontro nel governo. Già ieri, nel giorno della revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il ministro dell'Interno aveva parlato a lungo del tema dopo l'incontro al Viminale con i responsabili delle principali comunità per tossicodipendenti. Ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', in serata, aveva commentato: su ...

Droghe - Matteo Salvini dichiara guerra ai negozi di cannabis : “Oggi arriva direttiva per chiuderli” : Matteo Salvini è tornato a parlare del tema delle Droghe. Il ministro dell'Interno ha chiesto al Movimento 5 Stelle di "ritirare la proposta sulla droga libera" al Senato, ribadendo di non volere uno "Stato spacciatore". Mentre dal palco di un comizio a Pesaro ha annunciato: "Chiusi oggi tre negozi di cannabis nelle Marche, comincia la guerra. Oggi emanerò una direttiva".Continua a leggere

Suscitano scalpore le dichiarazioni di Salvini a Montecatini : Il Ministro dell’Interno Salvini ha fatto tappa a Montecatini nell’ambito del tour in vista dell’election day del 26 maggio. I quotidiani danno risalto alla notizia ciascuno con un taglio diverso. Quello esposto nella didascalia in calce al presente articolo è il titolo scelto dal Quotidiano Il Tirreno, edizione Pistoia. L’impatto è forte, anche se rappresenta una forzatura rispetto alla condizione che attualmente vive la ...

Migranti - l’Anm contro Salvini : “Le sue dichiarazioni delegittimano la magistratura” : L'Associazione nazionale magistrati si schiera contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo le sue dichiarazioni sulla decisione dei giudici di Bologna di accogliere il ricorso di due richiedenti asilo contro il decreto introdotto dal leader della Lega. L'Anm sostiene che le parole di Salvini "delegittimano la magistratura alludendo al fatto che le sentenze possano essere influenzate da valutazioni politiche".Continua a leggere

Salvini in Sicilia dichiara guerra alla mafia : "Farò di tutto per combatterla" : Il tour di Matteo Salvini in Sicilia parte da Corleone. Non una scelta a casa, ma una volontà di ripartire proprio dal paese di Riina e Provenzano per dimostrare che qui riparte la legalità nel giorno della Festa della Liberazione e nel giorno dell'inaugurazione del nuovo commissariato di Polizia. Un 25 aprile particolare per Salvini, che ha deciso di dedicare la giornata in un luogo simbolo della mafia "per celebrare il sacrificio di chi ha ...