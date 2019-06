Pippo Franco | furia contro Barbara D’Urso Ma l’attore viene stoppato in diretta tv

Storie Italiane - Pippo Franco difende la Prati e ce l’ha con la D’Urso : «Ha detto che ho visto la Madonna. Un senso di solitudine ha spinto Pamela a costruire un caso» : Pippo Franco - Storie Italiane Attacco (interrotto) a Barbara D’Urso nella puntata odierna di Storie Italiane. Pippo Franco, ospite del programma mattutino di Eleonora Daniele, ha infatti espresso il suo punto di vista sulla nota vicenda delle nozze fake di Pamela Prati e non ha evitato di lanciare una frecciatina al fulmicotone sul modo in cui la conduttrice di Live – Non è la D’Urso sta affrontando il caso mediatico ...

"Ho in mente un nuovo tipo di varietà". Tornare la comicità di Pippo Franco - : Carlo Lanna Pippo Franco vuole tornate in tv con un nuovo tipo di comicità attraverso i social: le ultime sullo storico mattatore televisivo È stato il conduttore dell’epoca d’oro di Mediaset a cavallo fra gli anni ’80 e ’90. Secondo le ultime indiscrezioni, Pippo Franco sarebbe intenzionato a Tornare in tv con un nuovo progetto. Come ha riportato a Libero, il celebre mattatore a 78 anni, vuole sperimentare qualcosa di nuovo ...

Pippo Franco - la nuova vita a 78 anni : nuovo programma su Mediaset : Pippo Franco è stato il conduttore dei varietà d'oro di Mediaset degli anni '90 e adesso a 78 anni ha ritrovato una nuova giovinezza e decide di reinventarsi. In un'intervista a Spy il cabarettista ha infatti dichiarato di avere nuovi progetti lavorativi soprattutto sono i sui nuovi media: "Sto cost

Pippo Franco : "Non sono interessato alla tv di oggi - ma mi piacerebbe partecipare alla nuova La sai l'ultima" : Attore di pellicole cult all'italiana, inarrestabile cabarettista popolare negli anni '80 e conduttore dei varietà d'oro di Mediaset, soprattutto negli anni '90. All'età di 78 anni Pippo Franco sta vivendo una nuova giovinezza anche grazie ai social che giocano su di lui a suon di meme.Il comico si racconta in una lunga intervista al settimanale Spy fra televisione, fede e nuovi progetti lavorativi. Ultimamente sono proprio i nuovi media ...

Vieni da me - Pippo Franco e gli auguri tagliati a Pamela Prati : 'L'ultima volta che l'ho vista...' : 'No, non sono stato invitato'. Pippo Franco , storico attore e capocomico del Bagaglino, interviene sul giallo dell'anno, il matrimonio di Pamela Prati . E rivela qualche succoso dettaglio. 'Con ...

Vieni da me - Pippo Franco e gli auguri tagliati a Pamela Prati : "L'ultima volta che l'ho vista..." : "No, non sono stato invitato". Pippo Franco, storico attore e capocomico del Bagaglino, interviene sul giallo dell'anno, il matrimonio di Pamela Prati. E rivela qualche succoso dettaglio. Leggi anche: "Il suo matrimonio?". Mara Venier, siluro sull'amica Pamela Prati: tutta la verità "Con Pamela c'h

Pamela Prati - continua il giallo sul presunto fidanzato Mark Caltagirone. Pippo Franco : “Mi hanno fatto registrare gli auguri per le sue nozze” : Pamela Prati ogni dieci anni annuncia le nozze: ecco i tre “casi” “1999-2009-2019: ogni dieci anni la Prati annuncia un matrimonio. Uno salta, uno finto, l’altro avvolto nel mistero”, scrive Dagospia parlando della primadonna del Bagaglino. Da settimane si discute dell’esistenza o meno del futuro marito Mark Caltagirone ma non si tratta della prima volta che il mistero circonda il suo arrivo all’altare. ...