Irina Shayk se n' è andata di casa Lei e Bradley si sono lasciati?

(Di giovedì 6 giugno 2019) Marina Lanzone Le voci che vogliono che la coppia sia in crisi girano dal mese di febbraio, quando l'attore si è esibito insieme a Lady Gaga in un duetto appassionato durante gli Oscar 2019. La pop star potrebbe avere delle responsabilità nella separazione della coppia Le voci sull’ipotetica crisi coniugale traCooper esempre più pressanti. L’ultimo gossip vorrebbe che la modella abbia fatto le valigie e siavia dalla villa dia Pacific Palisades, vicino a Santa Monica in California. La notizia è stata riportata da diversi tabloid inglesi, come il Daily Mail e il The Sun. Sembrerebbe essere una separazione a lungo termine, visto cheavrebbe portato con sé la figlioletta Lea De Seine, di due anni. “Ha deciso di tornare a vivere per conto suo, dato che le cose con il compagno non vanno bene da mesi”, ha scritto il Daily Mail. Solo ...

