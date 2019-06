Il ‘nemico’ in casa | Leo Messi rivela | “mio figlio Mateo esulta ai gol del Real Madrid”

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nel corso di una lunga intervista, Leoha parlato anche dei figli eto un curioso retroscena relativo aIl papà totem del Barcellona, ma ai gol delMadrid non si può nonre. Succede in, dove il piccolonon si perde nemmeno una partita, gioendo addirittura anche per i successi dei blancos. Arlo è lo stesso giocatore blaugrana, nel corso di una lunga intervista rilasciata a TyC Sports all’interno del ritiro dell’Argentina, pronta a partecipare alla prossima Coppa America. Un aneddoto particolare, che la Pulce ha raccontato con trasporto: “Thiago non si perde una partita, e ancheama il calcio, indossa magliette di ogni squadra. A volte la televisione è accesa e luiper i gol delMadrid. Thiago si arrabbia econtinua a festeggiare proprio per infastidirlo. Una volta stavamo giocando in...

geokawa : RT @lassimax192: SARÒ ESAGERATO MA SOLO IO AVVERTO CHE TIRA UNA BRUTTA ARIA? E GIURO CHE HO AMICI INTIMI DI SX CHE DICONO LA STESSA COSA...… - teresa3345 : RT @lassimax192: SARÒ ESAGERATO MA SOLO IO AVVERTO CHE TIRA UNA BRUTTA ARIA? E GIURO CHE HO AMICI INTIMI DI SX CHE DICONO LA STESSA COSA...… - GBaitelli : RT @lassimax192: SARÒ ESAGERATO MA SOLO IO AVVERTO CHE TIRA UNA BRUTTA ARIA? E GIURO CHE HO AMICI INTIMI DI SX CHE DICONO LA STESSA COSA...… -