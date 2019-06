Il Milan tenta Boban | il presidente Infantino si mette di traverso | “lo incateno alla

MilanO - TENTA SUICIDIO ALLA STAZIONE METRO/ Atm - linea M1 ferma : passeggeri feriti : MILANO, TENTA SUICIDIO ALLA STAZIONE METRO di Rovereto: Atm ferma circolazione su linea M1 rossa. Ci sono passeggeri feriti.

Milano - tenta suicidio alla stazione metro/ Atm - circolazione ferma su linea M1 rossa : Milano, tenta suicidio alla stazione metro di Rovereto: circolazione ferma su linea M1 rossa. E Atm istituisce bus sostitutivi per i pendolari.

Leonardo lascia il Milan e il Psg lo tenta per un ritorno in grande stile : Leonardo è arrivato al capolinea: oggi il d.t. rossonero lascerà, e il suo futuro potrebbe essere a Parigi.Un’ipotesi che i vertici del club dell’emiro del Qatar fino a ieri soppesavano con attenzione, dicendosi al meglio possibilisti, pur avendo confermato di recente, almeno a parole, il d.s. Henrique.Il Psg tenta Leonardo28Ma l’idea di restituire la guida sportiva a colui che fu di fatto il primo timoniere del progetto parigino potrebbe ...

Scopre tradimento di 30 anni prima - tenta suicidio/ Milano - 73enne salvato da polizia : Scopre il tradimento di 30 anni prima della moglie e uomo di 73 anni tenta suicidio a Milano: l'anziano è stato salvato in extremis dalla polizia.

Milano - malato di slot tenta suicidio in auto col gas/ Polizia lo salva in extremis : Milano, muratore 66enne malato di slot tenta suicidio in auto riempiendola col gas. "Sto rovinando la mia famiglia", ma la Polizia lo salva in extremis.

Tentazione Milan : Inzaghi 'punzecchiato' da Lotito dopo Gattuso? : Inzaghi AL Milan - Come riporta la Gazzetta dello Sport, si è aperto il gioco alla successione di Gennaro Gattuso . Se non dovesse arrivare in Champions, per lui sarebbe capolinea: al suo posto anche ...

Milan - Gattuso e il ritiro : l'ultimo tentativo per salvare la stagione : MilanO - Un costante processo di scollamento che alla fine ha portato alla decisione estrema di un ritiro punitivo lungo cinque giorni . Inizia oggi pomeriggio la permanenza della squadra rossonera a ...

Milano - donna uccisa con una coltellata al collo : fermato il figlio 21enne dopo un tentativo di fuga : È stato rintracciato dai carabinieri a Cinisello Balsamo il figlio di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni trovata morta in casa sua con almeno una ferita da taglio alla gola, ieri sera a...

Mercato Milan - tentativo per Malcom del Barcellona : Mercato Milan – Il Milan si prepara per la gara di Coppa Italia contro la Lazio, l’intenzione è raggiungere la finale della competizione, in campionato è invece in lotta per la qualificazione in Champions League. Ma la dirigenza inizia a muoversi sul Mercato in vista della prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la Roma. Vi ricordare Malcom? Il brasiliano era stato ad un passo dalla Roma, poi l’inserimento del ...