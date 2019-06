«Il Codice Da Vinci» | arriva il prequel in Tv?

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) IlDaIlDaIlDaIlDaIlDaIlDaIlDaRobert Langdon colpisce ancora. Dopo quattro best seller di successo e tre film al cinema, il professore creato dalla penna di Dan Brownper la prima volta in tv: stando a quanto anticipa Deadline, infatti, la NBC starebbe lavorando a unde IlDa, il romanzo uscito nel 2003 da più di 80 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La storia, che non avrà come protagonista Tom Hanks, che ha prestato il suo volto nei tre film di Ron Howard tratti dall’universo browniano, si concentrerà sulle origini del personaggio, sulla sua esperienza ad Harvard e l’amore per la simbologia. https://www.youtube.com/watch?v=ESfXaVg5ixc Pare che l’oggetto prediletto per la scrittura, curata dallo sceneggiatore Daniel Cerone, sia ...

SerieTvserie : “Langdon”: NBC sta sviluppando la serie prequel del Codice Da Vinci - MarioManca : #IlCodiceDaVinci: arriva il prequel (in Tv)? - AmorexleserieTV : #Langdon: NBC sta sviluppando la serie prequel del Codice Da Vinci -