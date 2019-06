Ignazio Marino è stato assolto dall’accusa di aver diffamato il Movimento 5 Stelle

Vaccini - Ignazio Marino : “La corrente no-vax anche negli USA ma qui c’è maggiore fiducia nei medici” : Ignazio Marino, Professore di Chirurgia e Vice Presidente alla Thomas Jefferson University, è intervenuto questa mattina, parlando di Vaccini, nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Credo che dubitare dei Vaccini – ha detto Marino – sia anche peggio che dubitare della chirurgia perché la storia della chirurgia ci ha dimostrato che alcuni tipi di interventi sono superabili e sono ...

Roma - Raggi : Contenta umanamente per assoluzione di Ignazio Marino : Milano, 18 apr., LaPresse, - "Sono Contenta umanamente che Ignazio Marino sia stato assolto. Giusto così". Lo dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni della trasmissione 'Piazza Pulita', ...

Emma Bonino kamikaze - alle Europee vuole candidare Ignazio Marino : vocazione a perdere : A muovere Emma Bonino non c'è soltanto una vocazione minoritaria, ma una vera e propria vocazione alla sconfitta. Si parla delle strategie messe a punto dalla leader di +Europa, non soltanto favorevole all'immigrazione indiscriminata e sempre al fianco della Bruxelles dei burocrati. Già, perché ora

Ignazio Marino : 'Renzi e Orfini hanno rovinato il Pd e Roma' : Adesso vede un futuro per roma a patto che non proceda "con questa amministrazione", mentre il suo di futuro è lontano dalla politica "o almeno da questa politica". Attacca i suoi ex colleghi di ...

Ignazio Marino : "Renzi e Orfini hanno rovinato il Pd e Roma" : "Non ho nulla da perdonare o critiche da accettare da chi ha portato alla rovina il Pd consegnando Roma e il Paese al populismo": ad affermarlo è l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, intervistato da Repubblica dopo la sua assoluzione. "La chiusura dei circoli del Pd nella Capitale è stato il segnale di uno scollamento totale tra i vertici del partito e il territorio. Un isolamento che ho vissuto sulla mia pelle", ha spiegato ...

La rivincita di Ignazio Marino : “Il Pd rovinato da Renzi - lui ha fatto vincere i 5S” : Il tempo passa ma l’uomo resta irriducibile alle regole del “sistema”: dopo che la Cassazione gli ha restituito tutto intero il suo onore, le tv lo cercano per averlo in studio, ma il professor Ignazio Marino rimane su “Marte”: «La tv? Sono a Filadelfia. non tornerò in Italia prima di Pasqua, ho i miei pazienti da seguire». Dopo l’assoluzione, l’ex...

Ignazio Marino : 'Roma senza prospettiva - colpa del Pd e dei 5Stelle' : Ma dunque è pronto a impegnarsi di nuovo per la politica e magari a ritornare in Campidoglio come qualcuno sussurra in queste ore? 'L'impegno è un mio stile di vita, una priorità da sempre. Non ...

Ignazio Marino - chi paga ora che la Cassazione l'ha scagionato? Ovviamente nessuno : Da qui il suo nomignolo di ' Marziano ', che avrebbe dovuto essere un merito, data l'opacità della politica romana, e invece trasformava la sua diversità in una colpa grave, ontologica, irrimediabile,...

Ignazio Marino - chi paga ora che la Cassazione l’ha scagionato? Ovviamente nessuno : Mi auguro che Ignazio Marino racconti presto in un libro la sua disavventura giudiziaria, una storia esemplare di quel che è oggi la competizione politica in Italia. Me lo auguro perché in quel caso capiremmo se la sua caduta richiese l’apporto di soggetti diversi dai politici, ma ai politici intrecciati in quella trama complessa (e leggermente nauseabonda) che è il potere nel capitalismo di relazione; e capiremmo, appunto, se nel capitalismo di ...

Scontrini - Cassazione assolve Ignazio Marino : Ignazio Marino assolto in Cassazione per il caso Scontrini. "Il fatto non sussiste" secondo gli ermellini che hanno annullato senza rinvio la condanna a due anni di reclusione nei confronti dell'ex sindaco di Roma. Le motivazioni della definitiva sentenza di assoluzione verranno depositate, di norma, entro 90 giorni. Ignazio Marino: "Negli Stati Uniti a causa delle minacce di ...

Lo “scandalo degli scontrini” per cui Ignazio Marino è stato assolto : L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino (foto: Vincenzo Lombardo/Getty Images) L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino è stato assolto dall’accusa di peculato per le cene di rappresentanza offerte con la carta di credito del comune, che col tempo sui giornali italiani sono assurte al rango di scandalo degli scontrini. La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello che lo condannava a due anni di reclusione “perché il fatto non ...

Stefano Esposito : "Ignazio Marino? Se avessimo avuto il pelo sullo stomaco non sarebbe caduto" : Ignazio Marino è stato assolto in Cassazione per il "caso scontrini". Stefano Esposito, che per pochi mesi è stato assessore ai Trasporti della giunta capitolina, si dice molto contento della notizia. Intervistato da La Stampa sostiene di aver pensato molte volte all'ex sindaco del Partito democratico e condivide il suo rimpianto:Se avessimo avuto un centesimo del pelo sullo stomaco che hanno i 5 stelle Marino non sarebbe caduto. ...