oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Va a concludersi la stagione per quanto riguarda i club per l’suitaliano.-end diper le migliori compagini del panorama tricolore sia al maschile che al femminile. Glisaranno impegnati nel Challenge I di scena in Polonia, a Siemianowice Śląskie. Presenti ovviamente il Bra (campione d’Italia) e(vincitrice della coppa Italia): i piemontesi affronteranno nel gruppo B Slagelse HC (Danimarca), Servette HC (Svizzera),Klub Zelina (Croazia), per i sardi nel girone A invece Whitchurch HC (Galles), HKS Siemianowiczanka (Polonia) e HK Trešnjevka (Croazia). L’obiettivo è ovviamente quello di andare avanti, provando magari a sfidarsi nelle fasi ad eliminazione diretta. Al femminile spazio, a Vienna (Austria) per il Challenge II, a Lorenzoni (vincitrice di scudetto e coppa Italia 2018) e(seconda in campionato la passata ...

OA_Sport : Hockey prato: week-end di Coppe Europee per uomini e donne, impegnate Amsicora, Bra e Lorenzoni - simpson_69 : #custorino - simpson_69 : Con piacere supportiamo la squadra di Hockey su prato del #CUSTORINO. Un in bocca al lupo per le finali, FORZA RAGA… -