Giulia De Lellis chiude con Damante e flirta con Andrea Iannone RUMORS

(Di giovedì 6 giugno 2019) È una notizia del tutto inaspettata quella ha dato in anteprima il settimanale "Spy": sul numero della rivista di gossip che uscirà domani, sono riportati i dettagli di una nuova presunta coppia Vip. Stando a quello che racconta la pagina Instagram di "SpySee",Deavrebbe un nuovo amore: chiuso definitivamente il rapporto con, l'influencer starebbe frequentando un famoso pilota che in passato ha fatto battere il cuore a Belen Rodriguez. Ovviamente stiamo parlando di, che pare si sia avvicinato alla romana chiedendole semplicemente il numero di telefono. De: impazza il gossip La vita sentimentale diDeè in continua evoluzione: dopo essere stata accostata per settimane al suo ex, oggi la giovane torna al centro del gossip per un nuovo inaspettato gossip. Il numero di "Spy" che uscirà domani, ...

trash_italiano : 'SPERIAMO CHE IL NOME' il caffeuccio di Giulia De Lellis. #uominiedonne - trash_italiano : Damante CANCELLED. Nuovo amore per Giulia De Lellis! - runvaway : Taylor Mega e Jorge Lorenzo Giulia De Lellis e Andrea Iannone waiting for me e FabioDiggia -