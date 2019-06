Darksiders Genesis | un leak di Amazon svela tutti i dettagli e le prime immagini del gioco

Darksiders Genesis verrà annunciato all'E3 2019? : Darksiders 3, stando a quanto riferito da THQ Nordic, ha soddisfatto le aspettative di vendita quindi perché non continuare la serie con un nuovo capitolo?Se siete dei fan della saga probabilmente vedrete un nuovo Darksiders prima di quanto avreste potuto sperare dato che stando alle ultime voci di corridoio THQ Nordic annuncerà un nuovo titolo, Darksiders : Genesis , all'E3 2019.Naturalmente si tratta di voci non confermate, per cui vanno prese ...

