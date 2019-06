Arsenale di armi in casa | padre e figlia finiscono in arresto

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Roma – Un pregiudicato originario di Pomezia di 70 anni e’ stato arrestato ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, illecita detenzione dicomuni da sparo e porto abusivo di arma bianca. A finire in manette, con lui, anche ladi 28 anni, incensurata, corresponsabile nei reati contestati. I militari, avuto sentore di una probabile attivita’ illecita condotta dal 70enne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, hanno deciso di far scattare una mirata perquisizione nella sua abitazione di Pomezia, nel corso della quale e’ stato trovato in possesso, con la connivenza della, di un vero e proprio. I Carabinieri hanno sequestrato tre pistole con matricole abrase e complete di serbatoio, un fucile antico ad avancarica, perfettamente ...

