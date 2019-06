30% pazienti non accede a centri sclerosi multipla

Germania - potrebbero essere 300 i pazienti uccisi dall’infermiere killer : Probabilmente Niels Högel avrebbe continuato a mietere vittime se nel 2005 un collega infermiere non lo avesse scoperto mentre era intento a somministrare un cocktail letale di farmaci ad un paziente, per ucciderlo. Da quel momento sono iniziati i procedimenti giudiziari contro l’uomo, oggi 42enne: pian piano sono emersi i delitti commessi nei due ospedali, nei dintorni di Brema, in cui aveva prestato servizio. Nel 2017 gli inquirenti ...