VOGLIONO UCCIDERE LA FIGLIA DISABILE Dov' è finita l' anima che manca a questo mondo?

"I bimbi dicono : 'papà abbiamo paura - ci VOGLIONO uccidere". La notte di Imer - "colpevole" di essere rom : Imer è un marito e un padre che cerca di incoraggiare sua moglie e i suoi 12 bambini spaventati. “Ci hanno minacciati, ci hanno detto ‘vi ammazziamo, zingari, vi buttiamo una bomba’”. Siamo di nuovo a Casal Bruciato, questa volta in via Satta, al civico 20. E l’offensiva contro i rom continua. “Quando siamo arrivati stamattina qui, all’alloggio che il comune di Roma ci ha dato - dice l’uomo ...

Torino - polpette con chiodi e capsule per strada : “Così VOGLIONO UCCIDERE i nostri cani” : A Parella, in provincia di Torino, una donna ha trovato in via Rosolino Pio delle polpette killer con chiodi all'interno e una cinquantina di capsule, utilizzate come esca per uccidere cani e gatti. La denuncia su Facebook: "Così vogliono uccidere i nostri animali. La situazione sta degenerando".Continua a leggere