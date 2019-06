Parlare di togliere la scorta a Saviano per il Consiglio d’Europa è “un’intimidazione di

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ild’Europa, un’istituzione europea non comunitaria (da non confondere coldell’Ue) che promuove la democrazia e i diritti umani, ha definito l’ennesima promessa di Matteo Salvini dilaa Roberto– arrivata durante un recente messaggio su Facebook ai suoi follower – “un’intimidazione attribuibile allo stato”. In base ai criteri adottati dall’istituto, interventi di questo tipo si trovano in cima alla classifica dei pericoli per la vita di un giornalista. Salvini contro, dall’inizio Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto più volte di volerlaa Roberto: la prima nel 2017 e l’ultima, qualche giorno fa, quando ha annunciato: “Sto lavorando anche a una revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni giorno in Italia più di duemila donne e uomini ...

