Nel caso di Noa Pothoven è meglio non usare la parola “eutanasia”

Nel Pd c’è un caso Puglia : Roma. In Puglia ci sono due modelli che non si incontrano: uno è quello Decaro, uscito vincitore dalle elezioni a Bari al primo turno (oltre il 66 per cento), l’altro è il Pd regionale (alle Europee fermo al 16,6 per cento, sotto la media del partito in Italia meridionale, al 17,8) superato da Lega

Nel caso Xylella c’è un’altra patologia : è l’intreccio mediatico-giudiziario : Roma. La Xylella fastidiosa non è solo la causa del disseccamento degli ulivi che dal Salento si sta estendendo al resto della Puglia, ma è anche il sintomo di un’altra grave patologia: l’intreccio mediatico-giudiziario che, non si comprende ancora per quali motivi, continua a inquinare il dibattito

INTERVENTO AL CUORE : INCENDIO Nel PETTO DI UN PAZIENTE/ Caso raro : cos'è successo : INTERVENTO al CUORE: scoppia INCENDIO nel PETTO di un PAZIENTE, chirurghi costretti a sedare le fiamme. In tutta la storia medica era successo 6 volte...

Magistrati in rivolta : “Tutti i coinvolti Nel caso di Roma devono dimettersi” : La rabbia che montava dentro la magistratura italiana è esplosa. E così a Milano c’è stata un’assemblea spontanea che s’è conclusa con un documento durissimo: «Non nel nostro nome. C’è una questione morale tra noi». ...

Nuovo scandalo Nel mondo del calcio : squadra retrocessa per caso scommesse [NOME e DETTAGLI] : Nuovo scandalo scommesse nel mondo del calcio, nel dettaglio nelle ultime ore la squadra belga del Malines è stata coinvolta per partite truccate ed è stata retrocessa in seconda divisione e non potrà partecipare ad alcuna competizione europea, è la decisione da parte della Federcalcio belga. La squadra aveva staccato il pass per l’Europa League dopo la vittoria della Coppa di Belgio, in più sono stati aggiunti anche 12 punti di ...

Caso-Prati - Eliana Michelazzo Nella notte scrive su Instagram : “Ora ho solo paura” : FQ Magazine Caso Prati, la foto dell’onorevole Wanda Ferro (FdI) con il finto figlio dell’inesistente Mark Caltagirone. Lei: “Ho denunciato” In attesa della lunga intervista rilasciata a Fanpage.it da Pamela Perricciolo e ricordando le parole di Pamela Prati che a Verissimo ha ammesso la non esistenza di Mark Caltagirone, ...

Caso Ue - salta la tregua Nel governo : Il governo sbanda paurosamente. Fibrilla, per una giornata intera, sulla risposta da inviare a Bruxelles che minaccia di aprire una procedura d'infrazione. Il giorno dopo il vertice con lo stato...

Money : AgNelli era a Baku per intercettare dalla Uefa informazioni sul caso Manchester City : Money torna sui motivi per cui l’affare Guardiola alla Juventus sarebbe possibile. Innanzitutto Pep si sarebbe già liberato dal City, che da ieri sera avrebbe un nuovo allenatore, Maurizio Pochettino. Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus non solamente per soddisfare i sogni del Presidente bianconero Agnelli e la sua voglia di vincere la Champions League, ma anche a causa di una continua guerra tra sponsor Il gioco è stato ...

Trovata morta in casa - dopo 3 anni svolta Nel caso di Marianna Greco : indagato il marito : La famiglia della giovane di Novoli (Lecce) non aveva mai creduto all’ipotesi del suicidio e ha lottato per la riapertura...

Perché il caso Rixi trascina M5s e Lega Nella fase del cerino : Roma. Il canovaccio della giornata era talmente scontato che già a ora di pranzo i deputati grillini lo sintetizzavano così: “La testa di Rixi sui binari della Tav”. D’altronde, che l’esito dell’udienza del tribunale di Genova fosse attesa, lo dimostrava anche il tono disilluso con cui il viceminist

Roma - bimbo di 12 mesi muore Nel sonno in un asilo : forse un caso di 'morte in culla' : Una terribile tragedia si è verificata oggi in un asilo del quartiere Appio a Roma, dove un bambino di appena 12 mesi è deceduto all'improvviso nel sonno. Le cause della morte del piccolo sono ancora tutte da accertare, anche se molto probabilmente la morte sarebbe avvenuta per cause del tutto naturali: si tratterebbe infatti, secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Capitale, di una "morte in culla". Ad accorgersi del dramma e a dare ...

Rixi - se condannato per peculato via dal governo : è scritto Nel contratto. Ma la Lega : “Resterà al suo posto in ogni caso” : Il contratto di governo parla chiaro: dell’esecutivo M5s-Lega non possono fare parte condannati, anche in primo grado, per il reato di peculato. Esattamente la stessa situazione in cui rischia di trovarsi Edoardo Rixi da giovedì prossimo. Nonostante tutto, però, la Lega batte i punti sul tavolo. E blinda il sottosegretario ai Trasporti: anche in caso di condanna Rixi rimarrà al suo posto. In questo modo il Carroccio, però, violerebbe il ...

Fascismo e razzismo Nella musica : il caso Morrissey : È apparsa in questi giorni una notizia che riguarda Morrissey, il celebre cantante inglese ex frontman degli Smiths. Settori della società civile si stanno mobilitando contro di lui a causa delle sue esternazioni filonaziste, che non sono una novità e che hanno fatto discutere già in passato. Il più antico e famoso negozio di dischi londinese, lo “Spillers Records” di Cardiff aperto nel 1894, ha eliminato dall’esercizio commerciale l’intera ...