La missione per recuperare i cinque corpi avvistati sul Nanda Devi è stata annullata

Perché la Commissione europea potrebbe sanzionare l’Italia : Il 5 giugno la Commissione europea potrebbe avviare dei procedimenti disciplinari contro l’Italia per l’incapacità del paese di ridurre il debito pubblico. Come funziona la procedura e Perché potrebbe essere applicata? Leggi

Lettera di Tria a Commissione Ue - Procura di Roma apre un’inchiesta per violazione segreto d’ufficio : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla denuncia depositata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, dopo la divulgazione di una bozza di risposta alla Commissione Ue, che conteneva tagli al welfare, e in particolare al reddito di cittadinanza e quota 100. Il procedimento è al momento contro ignoti.

Cede la Commissione per la BceCosì la Merkel può fregare Macron : La vittoria di Macron sulla Commissione? Quella di Merkel potrebbe essere una ritirata strategica per prendersi Bce o Consiglio. Sanchez vuole piazzare Borrell all'Economia. E l'Italia Segui su affaritaliani.it

missione ExoMars : un centro di controllo europeo per il rover marziano : Il rover della Missione ExoMars ha un nuovissimo centro di controllo in uno dei più grandi cantieri marziani d’Europa. Il ROCC, rover Operations Control Centre – centro di controllo delle operazioni del rover – è stato inaugurato oggi a Torino, Italia, in vista dell’avventura esplorativa del rover sul Pianeta Rosso nel 2021. Il centro controllo sarà il polo operativo che gestirà gli spostamenti del laboratorio su ruote ...

Commissione Ue - già spedita la lettera all'Italia : attacco a Salvini - 48 ore per rispondere : La lettera della Commissione Europa, annunciata subito dopo il voto alle Europee che ha sancito il trionfo della Lega di Matteo Salvini, verrà spedita già oggi, mercoledì 29 maggio. L'attacco all'Italia è iniziato a tempo record. Bruxelles concede soltanto la miseria di due giorni al ministro dell'E

Sblocca Cantieri - ok in commissione : in Aula domani. C’è l’obbligo di telecamere in asili e case di cura per anziani e disabili : Il decreto Sblocca Cantieri ha ottenuto il via libera delle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato e approderà in Aula mercoledì, quando verranno presentati altri emendamenti del governo e dei relatori. Ma già durante il lavoro nelle ‘aulette’ sono stati approvati l’obbligo di installare telecamere nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture di assistenza e cura di anziani e disabili: la proposta bipartisan, ...

Commissione : dopo piogge parte operazione diserbo marciapiedi : Roma – Le operazioni di diserbo nelle strade di Roma dovrebbero entrare nel vivo in questi giorni, “con il cessare delle piogge”. E’ quanto emerso nella Commissione capitolina Ambiente di oggi in cui sono stati auditi alcuni dirigenti dell’Ama insieme agli assessori competenti dei vari municipi. Il bando, in realta’ gia’ operativo da diversi mesi, prevede lo sfalcio del fogliame (da novembre 2018) e, ...

La Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani del Regno Unito ha aperto un’indagine sull’antisemitismo nel Partito Laburista : La Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani (EHCR) del Regno Unito ha aperto un’indagine formale per stabilire se all’interno del Partito Laburista siano state discriminate persone perché ebree. Negli ultimi anni c’erano state diverse accuse contro il Partito e

Antonio Nicita (Agcom) al Wired Next Fest : “Il web deve tornare un luogo di trasmissione del sapere” : (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Federico Capella Ogni minuto su Facebook vengono creati 3,3 milioni di post che generano, a loro volta, una quantità immensa di traffico, alimentando così il business dei big data. L’intero mercato della pubblicità online dipende proprio da questi giganti digitali che dovrebbero sottostare a regole precise nel rispetto della concorrenza e della par condicio; ciò, però, non accade. “Per contrastare questi ...

La Commissione Ue è pronta a sanzionare l'Italia per il debito pubblico : Salvini, è nata una nuova Europa Londra, 28 mag - (Agenzia Nova) - Il leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, ha baciato il suo rosario e ringraziato Dio dopo il trionfo del proprio partito alle elezioni europee del 26 maggio. Un esito che rafforza il

Chelsea - l’ammissione di Hazard : “vincere l’Europa League sarebbe l’addio perfetto” : Eden Hazard parla del suo possibile addio al Chelsea: il talento belga vorrebbe lasciare da vincitore, magari conquistando l’Europa League Eden Hazard è destinato a lasciare Londra. Il talentuoso esterno d’attacco del Chelsea non ha mai fatto mistero di voler giocare in una squadra che punti con decisione a Champions League e campionato, non per forza in Inghilterra, ma magari in Spagna, con la casacca del Real Madrid pronto ad ...

Tac a minore emissione di radiazioni - esperto : “Non esistono studi miracolistici” : In riferimento alla TAC con una minore emissione di radiazioni, è intervenuto il Prof. Sergio Salerno, Presidente della Sezione di studio in Radioprotezione e Radiobiologia della Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica SIRM, nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “L’algoritmo presentato dalle due colleghe ingegnere cliniche di Napoli (che è valso alle due studiose il premio HTC ...

Commissione - Consiglio e BceI nomi per le nuove poltrone Ue : La lunga veglia dell'Europa durerà tre giorni, quasi senza soluzione di continuità. Le grandi manovre per il futuro dell'Unione infatti, cominceranno esattamente 48 ore dopo la chiusura delle urne: martedì prossimo alle sei del pomeriggio, i capi di Stato e di governo della Ue siederanno al tavolo del Consiglio europeo straordinario convocato a Bruxelles per iniziare a comporre il ...

10 domande per conoscere i 6 candidati alla presidenza della Commissione Ue : Dieci domande per conoscere i 6 candidati alla presidenza della Commissione Europea. Arte in Italiano, in collaborazione con Politico.eu, ha realizzato la serie “Meet the Spitz”, faccia a faccia con i principali candidati per la Commissione Ue: Weber (PPE), Timmermans (Pse), Vestager (ALDE), Eickhout (Verdi), Zahradil (ECR), Tomic (GUE-NGL).Manfred Weber (PPE)Manfred Weber, bavarese di 46 anni, è stato scelto ...