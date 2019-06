CIA Due Mari Taranto plaude per gli arresti a Castellaneta dei ladri di rame da parte dei

Udine - minacCIAta di morte su Fb da moglie del suo amante. DenunCIAti due coniugi : Rachele Nenzi È successo tutto su Facebook. La donna ha avuto una relazione sentimentale con l'uomo coniugato e quando la moglie ha scoperto tutto ha iniziato a minacciarla minacciata di morte e diffamata su Facebook. È questo quanto accaduto a una donna albanese di 30 anni residente a Udine. La donna ha avuto una relazione sentimentale con un uomo coniugato residente anche lui nella città friulana. La situazione è precipitata quando ...

Calciomercato Milan - Giampaolo porta due fedelissimi : Andersen e Praet i primi nomi - rilanCIAti Paquetà e Cutrone : Se Marco Giampaolo dovesse essere il nuovo allenatore del Milan chiederà Praet e Anderson come nuovi innesti: l’allenatore della Sampdoria punterà sul rilancio di Paquetà e Cutrone Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, il Milan è ancora alla ricerca del suo nuovo allenatore. Fra i tanti nomi accostati ai rossoneri negli ultimi giorni, quello di Marco Giampaolo sembra uno dei più gettonati. Se l’allenatore della Sampdoria dovesse vestirsi ...

Cavallermaggiore. Incidente sulla provinCIAle 165 : due morti e quattro feriti : Tragico Incidente stradale sulla Reale in provincia di Cuneo. Nell’impatto sono morte due persone. Si registrano anche quattro feriti di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasCIAre la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Libia - si rovesCIA barcone con 95 persone a bordo : due morti e 20 dispersi. Sopra anche donne e almeno nove bambini : Sono 73, al momento, i migranti messi in salvo dopo il naufragio di un barcone con 95 persone a bordo. Due, per il momento, i corpi senza vita recuperati, mentre continuano le ricerche delle ultime 20 persone che erano a bordo dell’imbarcazione. A dare la notizia, per prima, è stata la Guardia Costiera libica, che sta ancora svolgendo le operazioni di salvataggio e ricerca dei dispersi, attraverso il proprio profilo Twitter parlando di ...

Esplode il furgone dei panini vicino a centro commerCIAle : quattro feriti - due donne gravi : Un incendio ed una successiva esplosione hanno distrutto un furgone per la vendita di panini a Marghera (Venezia). quattro persone sono rimaste ferite. Sono state ricoverate in codice giallo...

A Venezia esplode furgone dei panini vicino a centro commerCIAle : quattro feriti - due gravi : quattro persone sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di un furgone per la vendita di panini, che ha provocato anche un incendio, a Marghera. L'incidente è avvenuto sabato intorno alle 13.30 in via Colombara, nel comune in provincia di Venezia. Nelle vicinanze del luogo della è presente un centro commerciale. I feriti sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale di Mestre: non sono in pericolo di vita, anche se due di loro sono in ...

Crash Team Racing Nitro Fueled mette in mostra due nuovi tracCIAti in un video gameplay : Crash Team Racing Nitro Fueled torna a puntare i riflettori su di sé con un nuovo filmato di gioco nel quale ci vengono presentati due nuovi circuiti.Come possiamo vedere dal video gameplay pubblicato in occasione della rubrica PlayStation Underground, il Team di sviluppo ha mostrato le modifiche apportati ai circuiti Dragon Mines e Modern Stadium. Si tratta naturalmente di tracciati ritoccati rispetto alle loro controparti originarie, e nel ...

Due giugno - accoltella un uffiCIAle alle prove della parata : «Mi hanno impiantato un microchip» : Una donna di 43 anni, Elena Cazacu, è stata arrestata questa mattina a Ravenna per aver aggredito con un coltello un ufficiale della Guardia Costiera, il capitano di vascello Diego Tomat,...

Rafa Nadal e il ‘maschilismo soCIAl’ : su Instagram segue solo due donne - una delle quali è una famosa tennista : Rafa Nadal segue solo 58 persone su Instagram, due delle quali sono donne e solo una è una tennista molto famosa Rafa Nadal non è propriamente un tipo ‘social’. Il tennista spagnolo, nonostante vanti 6.7 milioni di follower su Instagram, usa i suoi profili social unicamente per informare i fan su eventi, sportivi e non, ai quali prenderà parte. Sono molto rari i riferimenti alla sua vita privata che non riguardino allenamenti o ...

M5s - cambiano i probiviri. LasCIAno Fraccaro e Catalfo. Di Maio : “I sostituti magari tra chi ha già svolto due mandati” : Il primo passo della riorganizzazione dei Cinquestelle è la sostituzione dei probiviri. Ad annunciarlo è il capo politico, appena riconfermato dal voto online su Rousseau, Luigi Di Maio. A rassegnare le dimissioni sono Riccardo Fraccaro e Nunzia Catalfo, che – sottolinea Di Maio – portavano avanti questo compito con grandissima generosità e per questo li ringrazio di cuore, ma erano entrambi impegnati uno con il ruolo di ministro e ...

Inizia la riorganizzazione del M5s - Luigi Di Maio annunCIA : “Arrivano due nuovi probiviri” : Inizia la riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle annunciata dal capo politico Luigi Di Maio: Riccardo Fraccaro e Nunzia Catalfo si sono dimessi da probiviri. I loro sostituti, fa sapere lo stesso Di Maio, saranno scelti con una votazione online, così "come previsto dallo statuto". L'obiettivo è quello di individuare due figure che si possano dedicare a questo incarico "a tempo pieno".

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia prima in classifica - due vittorie a Conegliano con super Egonu e marCIA da Final Six : L’Italia continua a macinare vittorie e punti nella Nations League 2019 di Volley femminile, dopo i tre successi conquistati settimana scorsa in Polonia ne sono arrivati due nella tappa casalinga di Conegliano con annessi 7 punti che hanno permesso alla nostra Nazionale di volare in testa alla classifica generale al pari di USA, Turchia e Polonia. Il passo falso al tie-break contro le americane non ha scalfito le ragazze del CT Davide ...

Salvini rilanCIA : condono al 20% e Codice appalti sospeso per due anni : Quanto alla messa in mora dei nostri conti arrivata da Bruxelles, assicura il leader della Lega in conferenza stampa al Senato, «risponderemo educatamente con numeri positivi che metteranno al riparo il paese da ulteriori lettere o infrazioni»...