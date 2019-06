Tria manda un doppio messaggio a Salvini | Non c' è bisogno di sforare | basta debito

Luigi Di Maio : "La risposta alla Ue scritta da Lega e Tria - M5s non sa nulla". Ufficiale : Salvini comanda : "La lettera preparata dal ministro Giovanni Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla". Luigi Di Maio, capo del Movimento 5 Stelle e ministro di Sviluppo e Lavoro, certifica di fatto la "presa del potere" di Matteo Salvini, che ha imposto la linea al governo sulla risposta alla lettera di richiamo in

Sci alpino – Ritiro Hirscher : decisione ancora rimandata - l’ausTriaco indeciso : Sci alpino: coppa del Mondo, Hirscher ancora indeciso sul suo futuro Martedì Marcel Hirscher è stato inserito nella squadra austriaca di sci alpino per la prossima stagione, nonostante non sia ancora sicuro se gareggerà o no. Il trentenne campione ha un record di otto Coppe del Mondo, oltre a sette titoli Mondiali e due medaglie d’oro olimpiche. Tuttavia, ha detto alla fine della scorsa stagione che avrebbe considerato il suo Ritiro, ...

LIVE Italia-AusTria 1-2 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Raffl manda avanti i biancorossi : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

Un video-scandalo manda l'AusTria al voto anticipato : Nel filmato, Heinz-Christian Strache discute di finanziamenti occulti con una sedicente nipote di un oligarca russo pronta ad investire circa 250 milioni di euro in nero per acquisire quote della stampa austriaca.

CAOS AUSTria/ Strache - quella domanda - sulla politica - ormai dimenticata : Hans Christian Strache, vicecancelliere dell'AUSTRIA, si è dimesso in seguito alla diffusione di un video. Una trappola di Der Spiegel e Sz