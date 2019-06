Sarri a Vanity Fair su fedeltà e tuta | “Se un club me la vietasse | dovrei accettare”

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) «Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado» parte così l’intervista esclusiva di Maurizio, a firma Angelo Carotenuto, che sarà in edicola domani. L’ex Napoli e probabilmente Chelsea parla di affetti e del richiamo dell’Italia, sembra quasi preannunciare l’approdo alla Juventus. E in qualche modo lo conferma. «Alla mia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni. È l’anagrafe a dirlo (…) È roba faticosa, la panchina» Il vincitore dell’Europa League, che è il maggior candidato come successore di Allegri, risponde agli attacchi dei napoletani che si sentono traditi dalla possibilità che sieda sulla panchina del nemico. «I napoletani conoscono l’amore che provo per loro, ho ...

