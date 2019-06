Luca Di Bartolomei | “De Rossi? In Italia c’è un problema di mediocrità dei dirigenti”

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019)Di, figlio di Agostino, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’s’è desta” condotta dal direttore GianFabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Su De. “Ieri mi è capitato di vedere la foto di Oliver Khan, ex bandiera del Bayern Monaco, che sta frequentando un corso ad Harvard per prepararsi a diventare Ceo del Bayern –ha affermato Di-. Khan è un professionista che già aveva una laurea e un dottorato. E’ interessante notare come una persona come lui in Germania avesse avvertito la necessità, o gli avessero consigliato, di fare un master fra i primi tre al mondo. Inne vedo pochi di personaggi del mondo calcio, con lo stesso ruolino di Khan e che abbiano sentito l’esigenza di costruire la propria professionalità fuori dal campo. Penso anche ai dirigenti. Noi in ...

