Crystal Crisis | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di martedì 4 giugno 2019) Cosa succede quando il Tetris incontra l’universo di Nicalis? Nasce! Ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraè un gioco di Tetris che vede come protagonisti i principali personaggi provenienti dall’universo Nicalis e non solo, per un totale di 20, tra essi vi sono Solange, Astro Boy, Isaac, Black Jack e molti altri. Al primo avvio ci troviamo di fronte il Tutorial opzionale, il quale ci consente di apprendere o meno le meccaniche di gioco. Skippato o portato a termine il Tutorial, veniamo catapultati nel menu principale di gioco, dove vi sono modalità quali Arcade, Storia, Versus e Online. Arcade si suddivide a sua volta in Standard, Survival, Inline, Tag Team e Memory. Inizialmente avremo la possibilità cimentarci solo nella modalità Standard a 3 ...

tripathebigone : RT @NintendoHall: Crystal Crisis: pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch - tripathebigone : RT @NintendoHall: Crystal Crisis: pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch - IndieGamePlanet : RT @NintendoHall: Crystal Crisis: pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch -