Caffè | il legame insospettabile con Parkinson e Alzheimer | studio sconvolgente | quante

liberoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Contrordine dalla Gran Bretagna: "Ilfa bene". Eccome, la caffeina infatti ha effetti positivi per la salute del fegato, per la prevenzione di alcuni tumori e per molte funzioni fisiologiche dell'uomo. Non solo, la bevanda esercita una forte azione preventiva e protettiva nei confronti del dia

Signo40372199 : No, non pensate minimamente ad un triplo gioco, in certi ambienti anche solo pensare di farlo costa caro, molto.… -