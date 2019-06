Bari | un dogo argentino azzanna una ragazzina

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Emanuela Carucci La 12enne era in bicicletta quando il cane l'ha attaccata. La vittima ha riportato ferite gravi alla gamba. Ha già subito il primo intervento chirurgico al Policlinico diÈ stata sfiorata la tragedia ad Altamura, un Comune in provincia di. Unadi 12 anni è statata alla gamba sinistra da un cane. A darne notizia è il giornale on line "Altamuralife.it". Il fatto è accaduto in una zona residenziale del Comune del Barese. La 12enne era in bicicletta quando l'animale, un, è uscito dall'abitazione e l'ha attaccata. Subito sono intervenuti i residenti della zona per sottrarre laalle grinfie del cane. È intervenuto anche il proprietario delche ha immediatamente immobilizzato l'animale. video 1705961 Sono stati allertati anche i carabinieri che sono giunti sul posto. La vittima che, come riporta ...

