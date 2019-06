huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) È la fine di un’era: dopo annidice addio ad, la piattaforma che ha cambiato il modo di acquistare e, a cascata, di fruire la musica. Lo ha annunciato Craig Federighi, responsabile software di Cupertino sul palco della Conferenza degli sviluppatori (Wwdc) che ha preso il via in California.come lo conosciamo non ci sarà più e si dividerà in tre app: Musica, Tv e Podcast. Il cambiamento arriverà con l’aggiornamento del sistema operativo per Mac, che si chiamerà Catalina.L’Store fu lanciato il 28 aprile 2003 grazie ad una intuizione di Steve Jobs che volle rendere accessibile agli utenti l’acquisto della musica cannibalizzata dalla pirateria e da servizi allora illegali come Napster. E dette una grande spinta in termini di guadagni al mondo della musica.Le canzoni in formato digitale die la ...

HuffPostItalia : Apple manda in pensione iTunes: al suo posto tre nuove app - PAOLOBONFIGLIOL : RT @Lettera43: Apple manda in pensione iTunes (sarà diviso in tre app) e lancia il sistema operativo Catalina, in onore dell’isola di Santa… - Lettera43 : Apple manda in pensione iTunes (sarà diviso in tre app) e lancia il sistema operativo Catalina, in onore dell’isola… -