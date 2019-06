U&D | presunta frecciatina di Teresa a Clarissa | ' Umiltà è alla base della vera

Gossip U&D - la presunta fidanzata di Fabrizio : 'In tv non per visibilità - ma per aiutarmi' : Si sta alzando un grande polverone attorno ad uno dei più recenti protagonisti di Uomini e Donne: Fabrizio Cilli, il 42enne che si è presentato in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani. Nelle ultime ore, in rete ha iniziato a circolare uno sfogo che il toscano ha avuto su Facebook dopo essere stato eliminato dal Trono Over: alle parole poco carine che il cavaliere ha detto sulla trasmissione Mediaset, si sono aggiunte anche quelle di ...