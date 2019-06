The Pokémon Company registra un aumento di profitti del 50%

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Gli ultimi risultati finanziari di Theconfermano l'ovvio, ovvero che il franchise diè vivo e vegeto e che riesce ancora a generare numeri di tutto rispetto. I dati indicano infatti che gli introiti della compagnia sono aumentati del 50% rispetto all'anno precedente.Come riporta KantanGames, il merito di questo successo va senza dubbio attribuito a Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee (attualmente a quota 10 milioni di copie vendute) ed al successo di quel fenomeno chiamato Pokemon GO, che con la sua semplicità ha conquistato i giocatori di tutto il mondo, o quasi. Precisiamo che i risultati del film Detective Pikachu non sono riportati nel documento, in quanto l'opera è arrivata sul mercato dopo la chiusura dell'anno fiscale 2018. Sulla carta, questi successi sono destinati ad aumentare, in quanto la compagnia si prepara a pubblicare i nuovi Pokemon Spada e Scudo, ...

