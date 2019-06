Jorginho | “Sarri alla Juve sarebbe un tradimento per il popolo napoletano”

ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) Sarriunper i napoletani?ha risposto a questa domanda in un video postato su Twitter da GoalItalia. “E normale sia così. Ilnapoletano al mister nel cuore e sappiamo come ilnapoletano, molto caloroso, ti da tutto. E quindi per loro potrebbe essere un. Perché loro sono fatti così. Però ancora si deve vedere quello che succederà, nessuno sa ancora cosa succederà” L'articolounper ililNapolista.

DiMarzio : Dalla stagione con il #Chelsea al futuro di #Sarri ?? 'Mi dispiacerebbe se andasse via' ??? #Italia, le parole di… - FootyAccums : Jorginho on Maurizio Sarri leaving Chelsea... #CFC - Sport_Mediaset : #Sarri, senti #Jorginho: '#Juve? Per i napoletani sarebbe un tradimento'. -