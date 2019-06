Ciclismo | Ranking UCI 3 giugno | Alaphilippe in testa dopo il Giro | nessun italiano in

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia terza nel ranking di qualificazione! Risalita degli azzurri - corsa per i 5 posti : Boccata di ossigeno per l’Italia nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale è infatti Risalita al terzo posto nel ranking di qualificazione che assegna i posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le prime sei squadre in classifica potranno contare sul contingente completo in Giappone (5 atleti), quelle dal settimo al dodicesimo dovranno accontentarsi di quattro ciclisti e via dicendo. L’Italia occupava il ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 (13 maggio) : il Belgio torna in vetta - l’Italia resta in quinta posizione nella graduatoria : L’Italia so conferma in quinta posizione nel Ranking UCI valido per la qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020. La nostra selezione rientra nel novero delle squadre, attualmente, che potrà schierare cinque corridori ai Giochi Olimpici. Opportuno ricordare che per le compagini dal 7° al 13° posto nella graduatoria i ciclisti a disposizione saranno quattro, dal 14° al 21° tre, dal 22° al 32° due e infine dal 33° al 50° un solo atleta. ...

Ciclismo femminile - Ranking olimpico Tokyo 2020 (6 maggio) : l’Italia si mantiene al secondo posto dietro l’Olanda : l’Italia rafforza la seconda posizione in campo femminile nel Ranking UCI per nazioni, decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su strada. La Nazionale azzurra questa settimana ha aumentato di 59 punti il proprio vantaggio sull’Australia, confermandosi così sempre di più come seconda potenza mondiale alle spalle dell’Olanda, che resta però irraggiungibile. Una notizia quindi molto positiva in vista della ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 (6 maggio) : Italia in quinta posizione - resta il contingente massimo : L’Italia si trova in quinta posizione nel Ranking UCI per nazioni valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Ciclismo su strada. Rispetto alla scorsa settimana la Nazionale azzurra perde un posto e viene superata dalla Germania, che sale in terza, ma al momento potrebbe comunque schierare il contingente massimo di cinque corridori, riservato alle prime sei nazioni in graduatoria. Al comando si mantiene il Belgio, davanti ...

Ciclismo femminile - Ranking olimpico Tokyo 2020 (30 aprile) : Italia seconda solo all’Olanda : Inizio di stagione spettacolare per la Nazionale Italiana di Ciclismo al femminile: le azzurre, guidate da una mostruosa Marta Bastianelli (trionfatrice al Giro delle Fiandre), si stanno disimpegnando al meglio in tutte le tappe dell’UCI Women’s World Tour. A testimoniarlo è il Ranking UCI al femminile, fondamentale in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: infatti le prime cinque nazioni in classifica avranno ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 (29 aprile) : l’Italia in quinta posizione nella graduatoria e può sorridere pensando ai Giochi : L’Italia è in quinta posizione nel Ranking UCI valido per la qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020. La nostra Nazionale rientra nel novero delle squadre, attualmente, che potrà schierare cinque corridori ai Giochi Olimpici. Giusto ricordare che per le compagini dal 7° al 13° posto nella graduatoria i ciclisti a disposizione saranno quattro, dal 14° al 21° tre, dal 22° al 32° due e infine dal 33° al 50° un solo atleta. Tuttavia bisognerà ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 (22 aprile) : l’Italia in quinta piazza - gli azzurri possono sorridere in chiave Cinque Cerchi : L’Italia è in quinta posizione nel Ranking UCI valido per la qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020. La nostra Nazionale rientra nel novero delle squadre, attualmente, che potrà schierare Cinque corridori ai Giochi Olimpici. Giusto ricordare che per le compagini dal 7° al 13° posto nella graduatoria i ciclisti a disposizione saranno quattro, dal 14° al 21° tre, dal 22° al 32° due e infine dal 33° al 50° un solo atleta. Tuttavia bisognerà ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 (15 aprile) : l’Italia scivola in settima piazza - perso un posto virtuale per i Giochi : L’Italia è scivolata nuovamente al settimo posto nel Ranking UCI valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale era risalita al quarto posto settimana scorsa grazie alla vittoria di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre ma i risultati non così esaltati tra Parigi-Roubaix e Giro dei Paesi Baschi ci hanno fatto ripiombare indietro, abbiamo perso tre piazze e ci troviamo così nella stessa situazione di ...

Ciclismo - UCI World Ranking (16 aprile) : sempre in testa Alaphilippe - tra le nazioni comanda il Belgio : Giro dei Paesi Baschi e Parigi-Robuaix: una settimana molto importante per quanto riguarda il circuito del World Tour di Ciclismo al maschile. Non è cambiato però troppo in chiave UCI World Ranking, la classifica che tiene conto di tutte le gare corse nell’ultimo anno: resta in testa, nonostante la caduta ed il ritiro in Spagna, Julian Alaphilippe, dominante nell’inizio di stagione. Il migliore degli azzurri è Elia Viviani, ottavo. ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 (8 aprile) : l’Italia guadagna la quarta piazza grazie a Bettiol e ritrova i 5 pass virtuali : Boccata d’ossigeno per l’Italia del Ciclismo nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Manca poco più di un anno alla rassegna a cinque cerchi ma è già incominciato il percorso di qualificazione e la nostra Nazionale spera di portare il contingente pieno nel Sol Levante, il CT Davide Cassani vuole a tutti i costi poter contare sulla squadra composta da 5 elementi ma lunedì scorso era suonato il campanello d’allarme visto ...